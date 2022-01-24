В Минской области более 1200 детей привились против COVID-19

Новости Беларуси. Почти 540 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации против COVID-19, в том числе более 75 % соцработников, педагогов, сотрудников сферы бытового обслуживания, учреждений культуры, а также лиц старше 61 года и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 90 % медработников вакцинированы.

В Минской области привиты более 1 200 детей. В Вилейском районе школьников вакцинируют китайским препаратом. Укол здоровья получили уже более 70 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Перед прививкой необходимо получить согласие родителей и обязательно пройти осмотр врача-педиатра. Вакцинироваться можно не только на базе центральной районной больницы. Созданы также три выездные бригады.

Марина Субоч, врач-педиатр Вилейской центральной районной больницы: Медицинские работники собирают контингент, и мы выезжаем, на базе школ в медицинских кабинетах проводим вакцинацию. Вакцина доставляется в специальных термосумках вместе с выездной бригадой. На селе в амбулаториях, участковых больницах, а также в прививочных кабинетах проводим вакцинацию. Организован подвоз школьников из дальних школ.

Ольга Ламзина:

У нас по тхэквондо соревнования в следующем месяце. Насколько я знаю, без прививок можем и не попасть. Вот, привела ребенка, и за компанию решила и сама привиться.

В лидерах по темпам вакцинации Дзержинский, Червенский, Копыльский и Молодечненский районы.