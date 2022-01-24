Андрей Швед: по делам экстремистской направленности в 2021 году осуждено более 1600 человек

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Андрей Швед пообщался с журналистами. Генпрокурор Беларуси рассказал, что глава государства поддержал идею проведения большой международной конференции, посвященной вопросам геноцида в годы Великой Отечественной войны. Александру Лукашенко передан проект с материалами, на страницах которых подробно рассказывается о зверствах, совершенных немецко-фашистскими оккупантами, пособниками и коллаборантами. В случае одобрения Президентом, материалы будут направлены в ряд государств.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Доложено главе государства о криминогенной обстановке в нашей стране. Отмечается, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в прошлом году на 8 %. В том числе преступлений против личности, убийств на 5 %, изнасилований. И что очень важно, на 7 % меньше людей пострадало от рук преступников. Доложено также о мерах, связанных с борьбой с экстремизмом. О том, что в прошлом году завершено расследование, направлена в суды основная масса уголовных дел о преступлениях, совершенных в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1 200 уголовных дел, по которым осуждено более 1 600 человек.

Большой блок вопросов доложен о расследовании уголовного дела о геноциде. Доложено о том, что Республика Беларусь сегодня – единственная страна на постсоветском пространстве, которая проводит полноценное, полномасштабное расследование этих фактов. Масштабы трагедии, мы об этом много раз говорили, по-настоящему придется нам еще оценивать. Для того чтобы вы понимали, о чем идет речь, обозначу, что официальная цифра только невинно убитых, замученных людей в Тростенце – больше 200 тысяч. Сегодня мы располагаем документами и сведениями, что в Тростенце было уничтожено не мене 546 тысяч человек. Только в одном Тростенце. С учетом того, что выявляются новые факты, речь идет о том, что уже количество уничтоженных мирных граждан на территории БССР составляет в районе 3 миллионов человек, не меньше, по нашим предварительным данным.

В целом о работе всего силового блока и имеющихся недостатках Президенту будет доложено на большом совещании. Подготовить его глава государства поручил Генпрокуратуре. Андрей Швед отметил, что провести мероприятие в планах в феврале.