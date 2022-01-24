Щёкин об обсуждении проекта Конституции: тех, кто работает на земле, волнуют вопросы социальной гарантии, пенсии, зарплаты

Новости Беларуси. Разъяснительная кампания по проекту поправок к Конституции продолжается уже более двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат диалоговых площадок, встречи прямо на рабочих местах. В том числе на сельхозпредприятия приглашают ярких политологов, кто смог бы ответить на популярные вопросы простым языком. 24 января обсуждение Основного закона прошло в Министерстве сельского хозяйства.

Николай Щекин, политолог:

Тех, кто работает на земле, очень волнуют вопросы социальной гарантии: что касается пенсий, что касается зарплат и, конечно, что касается наличия работы. Люди очень бояться потерять работу. Начинаешь понимать цену, почему Президент сохранил все эти сельхозпредприятия. Это наша безопасность продовольственная. И прежде всего мы сохраняем народонаселение. Каждый на своей малой родине находит применение своему труду.