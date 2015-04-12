Чем полезно страусиное яйцо, как людей обманывают диетологи и какие птицы сносят пасхальные яйца?

Новости Беларуси. Символом Пасхи без преувеличения можно назвать яйцо. Правда, сказать точно нельзя, почему в этот день принято дарить друг другу именно яйца. Версий много. Самая поэтическая: обычай произошел от Марии Магдалины. Когда после Вознесения Господня она пришла в Рим и преподнесла императору Тиберию яйцо, ставшее, вопреки его словам, красным.

А самая прагматичная версия: яйца отваривали, чтобы они не испортились, а красили, чтобы не перепутать с сырыми.

Во многих культурах яйцо – символ плодородия и возрождения. Одновременно символ простоты и красоты. Ювелиры часто вдохновляются его совершенной формой. А диетологи утверждают, что это единственный продукт, который усваивается на 98%. То есть яйца не так просты, как кажутся.

Натуралистичный продукт идеальной геометрической фигуры. Как обманывают нас диетологи? Философская загадка: яйцо или курица? У каких птиц встроен природой аппарат с тонировкой «пасхальное яйцо» и как не стать похожим на Аватара перед великим днем? Квинтэссенция яйца. Вся правда о вкусном овале от пернатых.

Первый обитатель на этой страусиной ферме появился семь лет назад. Теперь от мало до велика их около сотни. Вообще, выращивание генетических сородичей динозавров сродни безотходного производства.

Процедура сбора яиц сродни воровства. Пока родительница отлучилась из домика на солнечный променад, управляющая фермой тут как тут. Яйценосность у африканских птиц невысокая, если не сказать сезонная. Вот, сегодня удалось собрать всего с пяток.

Управляющая фермой:

Страусиное яйцо без холестерина, кальций в нем. Люди даже иногда покупают просто скорлупу ради кальция.

Яйца, где за скорлупой зародилась жизнь, отправляются в инкубатор. Холостые, они же столовые, – на прилавок.

Управляющая фермой:

Берем яйцо и просвечиваем его. Вот здесь воздушный мешочек. Это будет инкубационное яйцо у нас.

В одном страусином яйце, которое, кстати, весит около полутора килограммов, примерно 10 куриных.

Стоит яйцо 150 тысяч, но накануне Пасхи в фирменном магазине фермы практически весь натурпродукт раскупили. Пользуются спросом и пасхальные сувениры – писанка на страусиной скорлупе.

Курам – не на смех, потребителям – на диво. Птицевод Александр азы пасхального художества может даже и не постигать.

Александр Алексеев, птицевод:

Это Маран. Французская порода, ее назвали «курица, несущая пасхальные яйца». У них стоит там как бы красительный аппарат. Берешь только снесенное яйцо в руки, и на нем даже остаются отпечатки.

Это арауканы. Американская порода. Такие курочки без хвостов.

На его домашних шестках восседает 60 кур. На каждых пять, по статистике, по петуху. Между прочим, все птичье царство Алексеева – сплошные иностранцы. Каждая наседка дает по 200 яиц в год.

Александр Алексеев, птицевод:

Домашнее яйцо всегда вкуснее, любое. Даже если вы купите обычных несушек фабричных, но будете кормить их дома, все равно яйцо вкуснее. На фабриках кормят чисто комбикормом. Для домашних травка, осенью огурцы, яблоки, кабачки.

Куры Александра несут не только золотые яйца, а приносят и золотые кубки. В 2014 году белорусский птицевод занял первое место на чешском конкурсе.

Александр предлагает нам оценить то, что находится по ту сторону скорлупы. Как говорится, яичница от мастера. Сам птичник с 10-летним стажем признается: профессиональным отвращением не страдает, без яиц не может прожить и дня.

Александр Алексеев, птицевод:

Пару-тройку яиц в день. Даже диета есть яичная. Я за месяц сбросил 30 кг.

Экскурсоводом в гастрономический мир яиц становится диетолог Елена Черных. Сама, между прочим, велнес-тренер предпочитает деревенские яйца, у нее налажена поставка из деревни дедушки. Считает, у свободных птиц, гуляющих на сельских просторах, витаминная отдача гораздо выше.

Елена Черных, врач-диетолог:

Нужно знать маркировку яиц. Что такое «Д»? Яйцо диетическое, которое реализуется в течение семи дней. Больше полезных веществ сохраняется.

Не больше трех яиц в неделю. Прощай омлет, жесткий счет стаканчиков с гоголь-моголем. Съел глазунью – запей статином, то есть препаратом, снижающим холестерин. Яйцефобия, которую вселили в разумы ценителям здорового питания диетологи, оказывается, кому-то делающая кассу байка.

Елена Черных, врач-диетолог:

Мифы о холестерине в яичной желтке несколько преувеличены. Яйцо нам нужно каждый день. С холестерином это не совсем связано, потому что механизм образования его как раз в первую очередь связан с тем, что человек недополучает полноценного белка и правильных жиров.

Желток желтку рознь. Деревенский от магазинного отличается насыщенностью цвета.

Елена Черных, врач-диетолог:

Разница колоссальная. Она заключается от способа содержания птицы и от способа кормления.

Белорусские производители прогибаются под изменчивый мир и дают стране яйца с настоящими полезными химическими формулами, обогащенные селеном, йодом.

Елена Черных, врач-диетолог:

За каким яйцом преимущество: за деревенским или обогащенным селеном и йодом? Конечно, за деревенским.

У прилавков с хрупкой продукцией едва ли не петушиные бои – предпраздничный аншлаг. Яйца всех калибров и цветов. Птицефабрики увеличивают поставки. А один продавец в день отпускает по 3,5 тысячи круглых продуктов.

Конкурирует с куриными и малыши от перепелки. Пиарить их полезные свойства покупателю уже не нужно.

О вкусовых приоритетах мы решили побеседовать с орнитологом. Под щебет рябиновок и трели зябликом устраиваем яйце-ланч.

Руслан Шайкин, орнитолог:

Перепелиные люблю. Считаю, что это, наверное, одни из самых лучших. Они считаются как диетические.

В программе изучения птиц Руслана Шайкина главы «дегустация» нет. Посему апеллирует весьма традиционным вкусовым опытом.

Руслан Шайкин, орнитолог:

Яйца зябликов не употребляю ни в коем случае. Потому что все-таки дикая птица должна жить на природе спокойно. Съедобные яйца все. На отдельных островах собирали и употребляли яйца чаек.

А вот Михаил Щебет – с весьма созвучной его хобби фамилией – собирает яйца пернатых уже 40 лет. В детстве в руки попало пособие «Определитель птиц». Вот так щебет крылатых пробудил интерес Михаила Щебета к яйцесобирательству.

Михаил Щебет, коллекционер:

Последнее пополнение – в прошлом году. Я нашел около речки чечевицы гнездо. Один раз в детстве нашел, но тогда яйца не было.

В его семейном гнезде около 200 яиц. Самое маленькое – королька, самое большое – аиста. Коллекция в рамках закона – краснокнижные экземпляры принципиально не собирает.

Михаил Щебет, коллекционер:

Зяблики, коньки, зарянки, сорокопуты, синицы тут всех видов, которые есть, жаворонки.

Ларцы охотника за яйцами пополняются попутно, когда семейство отправляется в лес по ягоды и грибы.

Еще одна пасхальная традиция – «битки». Считается, что стол – это своего рода божий престол, а яйцо – это символ жизни. Символ Пасхи – яйцо как символ воскрешения Христа. бить яйцом по столу получается, вроде, не очень красиво и не совсем правильно, поэтому, по обычаю, яйца бьют друг о друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.