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Путь в никуда. Парламентарии прокомментировали санкции против белорусов со стороны Польши

05 июня 2023 11:23
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Новости Беларуси. Язык санкций и ультиматумов – путь в никуда. В Палате представителей прокомментировали очередные санкции против белорусов со стороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь в никуда. Парламентарии прокомментировали санкции против белорусов со стороны Польши-1

Депутаты отмечают неправомерность введения ограничений и советуют польским властям заняться внутренними делами: например, решением проблем простых поляков. По мнению белорусских парламентариев, дружелюбная миролюбивая политика нашей страны показывает, на чьей стороне правда. Именно это сегодня и раздражает польских политиков.

Путь в никуда. Парламентарии прокомментировали санкции против белорусов со стороны Польши-4

Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Никаких сложностей и душевных мук по этому поводу я не испытываю. Думаю, что это подтверждение того, что мы все делаем правильно. И в Беларуси есть все, что нужно мне для счастья: родные, работа, прекрасная природа. А это показывает, скорее всего, недальновидность польских политиков, которые не могут остановиться в своем желании строить железные занавесы, сносить памятники и вводить ограничения и изолировать людей и целые страны.

На минувшей неделе Польша ввела санкции в отношении 365 белорусов. В санкционном списке – парламентарии, представители СМИ, силового блока, органов прокуратуры и судейского корпуса. Варшава запретила въезд в Польшу и другие шенгенские страны, также будут заморожены активы 20 компаний, связанных с российским бизнесом. Как сообщается в заявлении МВД Польши, поводом стало «оставление в силе приговора польскому журналисту Анджею Почобуту и репрессии в отношении противников властей».

# Санкции # общество # Светлана Шутова # Фотофакт

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