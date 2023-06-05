Путь в никуда. Парламентарии прокомментировали санкции против белорусов со стороны Польши

Новости Беларуси. Язык санкций и ультиматумов – путь в никуда. В Палате представителей прокомментировали очередные санкции против белорусов со стороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты отмечают неправомерность введения ограничений и советуют польским властям заняться внутренними делами: например, решением проблем простых поляков. По мнению белорусских парламентариев, дружелюбная миролюбивая политика нашей страны показывает, на чьей стороне правда. Именно это сегодня и раздражает польских политиков.

Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Никаких сложностей и душевных мук по этому поводу я не испытываю. Думаю, что это подтверждение того, что мы все делаем правильно. И в Беларуси есть все, что нужно мне для счастья: родные, работа, прекрасная природа. А это показывает, скорее всего, недальновидность польских политиков, которые не могут остановиться в своем желании строить железные занавесы, сносить памятники и вводить ограничения и изолировать людей и целые страны.

На минувшей неделе Польша ввела санкции в отношении 365 белорусов. В санкционном списке – парламентарии, представители СМИ, силового блока, органов прокуратуры и судейского корпуса. Варшава запретила въезд в Польшу и другие шенгенские страны, также будут заморожены активы 20 компаний, связанных с российским бизнесом. Как сообщается в заявлении МВД Польши, поводом стало «оставление в силе приговора польскому журналисту Анджею Почобуту и репрессии в отношении противников властей».