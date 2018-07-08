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Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки

08 июля 2018 17:27
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Новости Беларуси. 2 июля в Беларуси отметили День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-1

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке

Здесь решили вышить логотип программы «Неделя», а в это время Юлия Огнева примерила несколько нарядов с белорусской вышивкой.

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-4

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-6

Юлия Огнева, СТВ:
Я себе выбрала наряд. Теперь расскажите, как за ним ухаживать?

Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Очень просто. Состав конкретно этой блузки – лен с хлопком. Температура воды – не больше 60 градусов. Главный секрет ухода за льном – сильно его не выкручивать. Досушивать до состояния немножко влажного, и у вас не будет проблем.

Юлия Огнева:
А потом утюжить?

Лариса Шагарова:
Да, и потом не будет проблем с утюгом.

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-9

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-11

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки-13

# Одежда # общество # Юлия Огнева # Лариса Шагарова # Фотофакт

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