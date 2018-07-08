Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки

Новости Беларуси. 2 июля в Беларуси отметили День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.
Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке
Здесь решили вышить логотип программы «Неделя», а в это время Юлия Огнева примерила несколько нарядов с белорусской вышивкой.
Юлия Огнева, СТВ:
Я себе выбрала наряд. Теперь расскажите, как за ним ухаживать?
Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Очень просто. Состав конкретно этой блузки – лен с хлопком. Температура воды – не больше 60 градусов. Главный секрет ухода за льном – сильно его не выкручивать. Досушивать до состояния немножко влажного, и у вас не будет проблем.
Юлия Огнева:
А потом утюжить?
Лариса Шагарова:
Да, и потом не будет проблем с утюгом.
Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской