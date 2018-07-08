Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки

Новости Беларуси. 2 июля в Беларуси отметили День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке Здесь решили вышить логотип программы «Неделя», а в это время Юлия Огнева примерила несколько нарядов с белорусской вышивкой.