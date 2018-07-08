Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской

Новости Беларуси. День вышиванки отметили в Беларуси 2 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.

Юлия Огнева, СТВ: Лариса, я так понимаю, это и есть ваша мастерская. Это те самые машины, на которых идет вышивка, да?

Лариса Шагарова: С заготовки, с компьютерной картинки.

Юлия Огнева: С чего нам начать?

Юлия Огнева: Можем ли мы вышить, например, логотип программы «Неделя»?

Юлия Огнева: Сколько по времени это вышивается?

Юлия Огнева: Покажете, где вы это делаете?

Лариса Шагарова: Конечно! Можем приступать к работе.

Юлия Огнева:

Какой самый популярный материал, на котором вы вышиваете, лён?

Лариса Шагарова:

Если касается наших орнаментов и сувенирной продукции, которую мы изготавливаем, то, конечно, мы работаем со льном.

Юлия Огнева:

То есть это Оршанский льнокомбинат?

Лариса Шагарова:

Да, и это моя любовь!

Юлия Огнева:

Лариса, а сколько примерно будет вышиваться наша «Неделька»?