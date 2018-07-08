Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской
Новости Беларуси. День вышиванки отметили в Беларуси 2 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.
Юлия Огнева, СТВ:
Лариса, я так понимаю, это и есть ваша мастерская. Это те самые машины, на которых идет вышивка, да?
Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Да.
Юлия Огнева:
Сколько по времени это вышивается?
Лариса Шагарова:
Примерно полчаса.
Юлия Огнева:
Можем ли мы вышить, например, логотип программы «Неделя»?
Лариса Шагарова:
Можем.
Юлия Огнева:
С чего нам начать?
Лариса Шагарова:
С заготовки, с компьютерной картинки.
Юлия Огнева:
Покажете, где вы это делаете?
Лариса Шагарова:
Конечно! Можем приступать к работе.
Юлия Огнева:
Какой самый популярный материал, на котором вы вышиваете, лён?
Лариса Шагарова:
Если касается наших орнаментов и сувенирной продукции, которую мы изготавливаем, то, конечно, мы работаем со льном.
Юлия Огнева:
То есть это Оршанский льнокомбинат?
Лариса Шагарова:
Да, и это моя любовь!
Юлия Огнева:
Лариса, а сколько примерно будет вышиваться наша «Неделька»?
Лариса Шагарова:
Минут 30-40.
Юлия Огнева:
Чтобы время зря не терять, я примерю какое-нибудь из ваших изделий.
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