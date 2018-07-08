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Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской

08 июля 2018 17:27
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Новости Беларуси. День вышиванки отметили в Беларуси 2 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась в мастерскую Ларисы Шагаровой, чтобы посмотреть, как изготавливают современную белорусскую вышиванку.

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-1

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-4

Юлия Огнева, СТВ:
Лариса, я так понимаю, это и есть ваша мастерская. Это те самые машины, на которых идет вышивка, да?

Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Да.

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-7

Юлия Огнева:
Сколько по времени это вышивается?

Лариса Шагарова:
Примерно полчаса.

Юлия Огнева:
Можем ли мы вышить, например, логотип программы «Неделя»?

Лариса Шагарова:
Можем.

Юлия Огнева:
С чего нам начать?

Лариса Шагарова:
С заготовки, с компьютерной картинки.

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-10

Юлия Огнева:
Покажете, где вы это делаете?

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-13

Лариса Шагарова:
Конечно! Можем приступать к работе.

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-16

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-18

Юлия Огнева:
Какой самый популярный материал, на котором вы вышиваете, лён?

Лариса Шагарова:
Если касается наших орнаментов и сувенирной продукции, которую мы изготавливаем, то, конечно, мы работаем со льном.

Юлия Огнева:
То есть это Оршанский льнокомбинат?

Лариса Шагарова:
Да, и это моя любовь!

Юлия Огнева:
Лариса, а сколько примерно будет вышиваться наша «Неделька»?

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-21

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-23

Лариса Шагарова:
Минут 30-40.

Юлия Огнева:
Чтобы время зря не терять, я примерю какое-нибудь из ваших изделий.

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-26

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-28

Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской-30

# Одежда # общество # Юлия Огнева # Лариса Шагарова # Фотофакт

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