Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили не только День Независимости и Купалье, но и День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже традиционную акцию провел Белорусский республиканский союз молодежи накануне главного национального праздника – 2 июля.

Больше всего людей в вышиванках и аксессуарах с белорусским орнаментом собралось у Дворца спорта. На конкурс БРСМ пришло более 1500 селфи. Праздник удался – заверили организаторы.

Фэст от БРСМ стал информационным поводом для того, чтобы побывать там, где делают современную белорусскую вышиванку. Мы отправились в мастерскую Ларисы Шагаровой.

Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки