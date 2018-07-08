Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили не только День Независимости и Купалье, но и День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже традиционную акцию провел Белорусский республиканский союз молодежи накануне главного национального праздника – 2 июля.
Больше всего людей в вышиванках и аксессуарах с белорусским орнаментом собралось у Дворца спорта. На конкурс БРСМ пришло более 1500 селфи. Праздник удался – заверили организаторы.
Фэст от БРСМ стал информационным поводом для того, чтобы побывать там, где делают современную белорусскую вышиванку. Мы отправились в мастерскую Ларисы Шагаровой.
Советы по уходу за льняным изделием и фотосессия. Юлия Огнева примерила белорусские вышиванки
Юлия Огнева, СТВ:
Лариса, рассказывайте, как давно занимаетесь вышиванкой?
Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Не люблю это слово – вышиванка.
Юлия Огнева:
А как вы называете?
Лариса Шагарова:
Вышитая рубаха. Занимаемся где-то года четыре-пять.
Юлия Огнева:
То есть вы почувствовали спрос, я так понимаю?
Лариса Шагарова:
Почувствовали спрос. Всегда было желание сделать какой-то этно-стиль городской.
Юлия Огнева:
Какие отличительные особенности именно белорусского орнамента?
Лариса Шагарова:
В белорусской вышиванке основные цвета – красный, белый, черный. Чем южнее находится область, тем красочнее становится рисунок. Белорусскую вышивку отличает именно эта орнаментальность.
Юлия Огнева:
Наверное, наглядно будет проще говорить.
Лариса Шагарова:
Это классический свадебный рушник. Дерево – символ жизни, дерево счастья. Взаимная любовь – птички смотрят друг на друга.
Юлия Огнева:
Это ручная вышивка?
Лариса Шагарова:
Да.
Юлия Огнева:
Как отличить ручную вышивку от машинной?
Лариса Шагарова:
По нижней, изнаночной стороне. Здесь видны все протяжечки, все узелочки.
Юлия Огнева:
Как говорила моя бабушка, поросячья дорожка – вот эти стежочки.
Лариса Шагарова:
Конечно, ручной труд гораздо кропотливей. Он должен и цениться больше. А вообще, на самом деле инструменты изменились всего лишь. Раньше сидела мастерица с иголочкой, сейчас сидит с мышкой за компьютером, но она укладывает те же стежки.
Юлия Огнева:
Сколько приблизительно стоит вышитая рубаха, например, такая?
Лариса Шагарова:
Не берусь судить, цены разные.
Юлия Огнева:
Но вот эта 200 рублей почти.
Лариса Шагарова:
Недешево, да. Но я думаю, что оно того стоит, потому что здесь достаточно большой объем вышивки. Это большой труд.
Юлия Огнева:
Давайте поедем теперь на производство, чтобы посмотреть, как это делается, и, может быть, чему-то поучиться.
Орнамент на льне. Логотип программы «Неделя» вышили в мастерской