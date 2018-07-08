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Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке

08 июля 2018 17:25
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили не только День Независимости и Купалье, но и День вышиванки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже традиционную акцию провел Белорусский республиканский союз молодежи накануне главного национального праздника – 2 июля.

Больше всего людей в вышиванках и аксессуарах с белорусским орнаментом собралось у Дворца спорта. На конкурс БРСМ пришло более 1500 селфи. Праздник удался – заверили организаторы.

Фэст от БРСМ стал информационным поводом для того, чтобы побывать там, где делают современную белорусскую вышиванку. Мы отправились в мастерскую Ларисы Шагаровой.

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Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-1

Юлия Огнева, СТВ:
Лариса, рассказывайте, как давно занимаетесь вышиванкой?

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-4

Лариса Шагарова, мастер художественной вышивки:
Не люблю это слово – вышиванка.

Юлия Огнева:
А как вы называете?

Лариса Шагарова:
Вышитая рубаха. Занимаемся где-то года четыре-пять.

Юлия Огнева:
То есть вы почувствовали спрос, я так понимаю?

Лариса Шагарова:
Почувствовали спрос. Всегда было желание сделать какой-то этно-стиль городской.

Юлия Огнева:
Какие отличительные особенности именно белорусского орнамента?

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-7

Лариса Шагарова:
В белорусской вышиванке основные цвета – красный, белый, черный. Чем южнее находится область, тем красочнее становится рисунок. Белорусскую вышивку отличает именно эта орнаментальность.

Юлия Огнева:
Наверное, наглядно будет проще говорить.

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-10

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-12

Лариса Шагарова:
Это классический свадебный рушник. Дерево – символ жизни, дерево счастья. Взаимная любовь – птички смотрят друг на друга.

Юлия Огнева:
Это ручная вышивка?

Лариса Шагарова:
Да.

Юлия Огнева:
Как отличить ручную вышивку от машинной?

Лариса Шагарова:
По нижней, изнаночной стороне. Здесь видны все протяжечки, все узелочки.

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-15

Юлия Огнева:
Как говорила моя бабушка, поросячья дорожка – вот эти стежочки.

Лариса Шагарова:
Конечно, ручной труд гораздо кропотливей. Он должен и цениться больше. А вообще, на самом деле инструменты изменились всего лишь. Раньше сидела мастерица с иголочкой, сейчас сидит с мышкой за компьютером, но она укладывает те же стежки.

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-18

Юлия Огнева:
Сколько приблизительно стоит вышитая рубаха, например, такая?

Лариса Шагарова:
Не берусь судить, цены разные.

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-21

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-23

Юлия Огнева:
Но вот эта 200 рублей почти.

Лариса Шагарова:
Недешево, да. Но я думаю, что оно того стоит, потому что здесь достаточно большой объем вышивки. Это большой труд.

Юлия Огнева:
Давайте поедем теперь на производство, чтобы посмотреть, как это делается, и, может быть, чему-то поучиться.

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Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-26

Как делают белорусские вышиванки, сколько они стоят, и что значат символы на ней? Интервью с мастером по вышивке-28

# Одежда # общество # Юлия Огнева # Лариса Шагарова # Фотофакт

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