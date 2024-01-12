Чем отличаются иконы от картин? Ответил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца

Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Мы с детьми можем 50 км проехать на велосипедах». Поговорили с иереем об увлечениях его семьи – подробности здесь.

Влада Родовская, корреспондент:

В чем сложность написания иконы? В чем главное отличие от картин?