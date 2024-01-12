Чем отличаются иконы от картин? Ответил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца

Создать семью, построить храм, а в свободное время писать иконы. Священник из Узденского района нашел свое место в жизни и занимается любимым делом. Почему церковь, а не дом? Икона, а не картина? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
«Мы с детьми можем 50 км проехать на велосипедах». Поговорили с иереем об увлечениях его семьи – подробности здесь.
Влада Родовская, корреспондент:
В чем сложность написания иконы? В чем главное отличие от картин?
Иерей Алексей Шишко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:
Икона имеет много периодов своего развития, стилистических особенностей. Но в целом, когда смотрят на икону, впервые с ней знакомясь, они видят в ней некую простоту. Когда вникаешь в это искусство, понимаешь, что это целый пласт, который не так легко раскрывается. Икона открывается тому, кто ищет, открывается в глубоких красках. Этим она и отличается от светского искусства. Светское искусство нам рассказывает, как происходили какие-то события, а икона говорит, что происходило.
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