Школьник из Слуцка представил Беларусь на олимпиаде по ИИ

Выпускник слуцкой гимназии № 1 Вадим Возмитель представил Беларусь на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане. В соревнованиях участвовали около 600 школьников из более чем 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим попал в сборную после конкурса «Инженеры будущего», а затем прошел три этапа подготовки: дистанционный курс с преподавателями БГУ и два очных – в Национальном детском технопарке. На олимпиаде ему предстояло решать индивидуальные задачи по компьютерному зрению и обработке текста, а в командном туре – обучать робота перекладывать предметы.

Вадим Возмитель, выпускник гимназии № 1 Слуцка:

В дальнейшем я также продолжу работу в этой сфере. Скорее всего, я уже буду заниматься подготовкой команды в следующем году, так как у меня уже был опыт участия. И не только я, а вся команда, скорее всего, будет как преподаватели для подготовки следующей команды. Я очень хочу принять в этом участие и буду полностью отдаваться обучению новой команды, чтобы Беларусь принесла еще больше наград с этой олимпиады.

Участие белорусских школьников в международных состязаниях – вклад в развитие интеллектуального потенциала страны. Такие соревнования формируют кадровый резерв для науки и перспективных отраслей экономики.