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В войсковой части 7434 проходит учебный сбор по подготовке младших командиров

13 августа 2026 06:45
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Действовать слаженно, быстро и профессионально. В войсковой части 7434 проходит учебный сбор по подготовке младших командиров. Основной акцент – огневая выучка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковой части 7434 проходит учебный сбор по подготовке младших командиров-2

Военнослужащие выполняют упражнения в светлое и темное время суток, отрабатывая поражение целей в меняющейся обстановке. Дневные стрельбы дополняют ночные тренировки, где бойцы закрепляют навыки в динамике.

Одновременно проводится тактическая подготовка внутренних войск. Отрабатываются действия по пресечению массовых беспорядков – комплексная дисциплина, сочетающая тактику, правовые нормы, психологическую устойчивость и управление подразделением. Главная задача – уверенное и грамотное действие в условиях риска, сохранение контроля над ситуацией и минимизация последствий. Учебный сбор формирует у младших командиров целостное понимание роли огневой и тактической подготовки в реальных условиях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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