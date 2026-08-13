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В Беларуси директор агропредприятия получил взятку в криптовалюте

13 августа 2026 07:18
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Взятки в криптовалюте за мясную продукцию: Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело. Фигуранты – бывший руководитель крупного агропромышленного предприятия и представитель коммерческих структур. По материалам следствия, с августа 2024‑го по июль 2025 года должностное лицо получило цифровые активы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси директор агропредприятия получил взятку в криптовалюте-2

Они были эквивалентны 365 тысячам долларов США. Средства перечислялись на личный криптокошелек через посредника. 

В Беларуси директор агропредприятия получил взятку в криптовалюте-4

Игорь Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Взятка получена за организацию бесперебойной поставки мясной продукции в необходимых объемах, а также за приобретение агропромышленным предприятием пшеницы у конкретных поставщиков. Обвиняемые дали признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, чистосердечно раскаялись в содеянном. Взяткополучателями приняты меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно.

Действия фигурантов квалифицированы. Мера пресечения – заключение под стражу – оставлена без изменения. Дело готово к рассмотрению по существу.

# Коррупция

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