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Чем накрывают цветы в Минске, чтобы они не замёрзли?

12 мая 2020 21:18
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Новости Беларуси. В связи с похолоданием силы минских озеленителей сейчас брошены на защиту городских цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чем накрывают цветы в Минске, чтобы они не замёрзли?-1

Из-за резкого понижения температуры и прогнозируемых ночных заморозков рассаду укрывают спанбондом, который пропускает влагу, но в то же время защищает растения от переохлаждения.

Чем накрывают цветы в Минске, чтобы они не замёрзли?-4

Такие работы проводятся на площади Победы, у Дворца культуры профсоюзов, на площади Свободы и в других местах, где уже высадили летние цветы.

Чем накрывают цветы в Минске, чтобы они не замёрзли?-7

Высадку цветников в столице также временно приостановили до очередного потепления.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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