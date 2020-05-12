Чем накрывают цветы в Минске, чтобы они не замёрзли?

Новости Беларуси. В связи с похолоданием силы минских озеленителей сейчас брошены на защиту городских цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи с похолоданием силы минских озеленителей сейчас брошены на защиту городских цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за резкого понижения температуры и прогнозируемых ночных заморозков рассаду укрывают спанбондом, который пропускает влагу, но в то же время защищает растения от переохлаждения.
Такие работы проводятся на площади Победы, у Дворца культуры профсоюзов, на площади Свободы и в других местах, где уже высадили летние цветы.
Высадку цветников в столице также временно приостановили до очередного потепления.