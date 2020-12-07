Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные обстоятельства не принимаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты работы экономики в крайне сложном 2020 году и планы на 2021-й 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я изучил подготовленные прогнозные документы. Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально. Концептуальный подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, добавляю, и не только, Роман Александрович. Не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами и бандитами лекалам: вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые.