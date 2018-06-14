«Чем дальше идёшь вперёд, тем большие требования»: итоги премии «Врач года-2017» подвели в Минске
Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать институт врачей общей практики не только на селе, но и в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом нагрузку на специалистов планируют снизить, а у доктора появится помощник. В результате на прием станет больше времени. Кроме того, уже в ближайшем будущем пациенты смогут воспользоваться личным кабинетом. Электронные технологии, разумеется, облегчат доступ ко всей необходимой информации и самим врачам.
О достижениях и будущем белорусского здравоохранения говорили 14 июня на торжественной церемонии, которая приурочена ко Дню медиков. Во Дворце Республики собрались ведущие специалисты страны. Приветствие и поздравления от имени Президента передал премьер-министр Василий Жарко.
По традиции к профессиональному празднику подвели также итоги конкурса «Врач года-2017». Победителей выбрали в 5 номинациях: лучший терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог и врач общей практики.
Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического родильного дома № 2 Минска:
С учетом новых технологий, естественно, у нас открываются новые вершины. Чем дальше идешь вперед, тем большие требования. Поэтому, безусловно, с одной стороны стало работать легче, а с другой – и тяжелее в какой-то степени.
Светлана Антончик, врач общей практики Сеньковщинской амбулатории Слонимской центральной районной больницы:
В сельской местности врач общей практики – как раньше был земский доктор. То есть я занимаюсь лечением не только взрослого населения, но и детей. Я оказываю не только терапевтическую и педиатрическую помощь, но и помощь по смежным специальностям. Каждому пациенту не нужно ехать в город. Если их врач на месте, может помочь им, оказать квалифицированную медицинскую помощь – это очень важно.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Наша страна становится примером во многом для других стран. Показателем является самый низкий на Европейском континенте показатель младенческой смертности. Мы сегодня имеем с вами ежегодный рост продолжительности жизни населения. Самое главное – что мы сохранили доступность оказания медицинской помощи.
Сегодня наша медицина по праву может гордиться успехами. Белорусские врачи выполняют высокотехнологичные операции, используют современные диагностические технологии. Профессионализм специалистов и качество услуг подтверждает возрастающий экспорт.