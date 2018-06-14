«Чем дальше идёшь вперёд, тем большие требования»: итоги премии «Врач года-2017» подвели в Минске

Новости Беларуси. Беларусь продолжит развивать институт врачей общей практики не только на селе, но и в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом нагрузку на специалистов планируют снизить, а у доктора появится помощник. В результате на прием станет больше времени. Кроме того, уже в ближайшем будущем пациенты смогут воспользоваться личным кабинетом. Электронные технологии, разумеется, облегчат доступ ко всей необходимой информации и самим врачам.