«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт

Новости Беларуси. «Не рядом, а вместе». Такой девиз выбрали организаторы мероприятия, приуроченного к международному Дню инвалидов.
В 2016 году белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам отмечает 25-летие.
В честь этого события самых инициативных представителей организации наградили почетными грамотами и благодарностями. Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие представители творческих коллективов и звезды белорусской эстрады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Для создания действительно комфортной жизни важна организация досуга людей с инвалидностью. Поэтому у нас работает отделение дневного пребывания. Сегодня активно предоставляются транспортные услуги, социальное такси.
Наши инвалиды-колясочники сегодня могут бывать на разных культурно-массовых мероприятиях.
Татьяна Гаврилова, председатель первичной организации предприятия:
Радостные моменты – это когда можешь помочь человеку. Понимаете, люди приходят каждый день, кабинет не закрывается.
И такая вещь, как доброта, она бесконечна: чем больше отдаешь, тем больше возвращается.