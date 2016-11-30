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«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт

30 ноября 2016 17:56
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Новости Беларуси. «Не рядом, а вместе». Такой девиз выбрали организаторы мероприятия, приуроченного к международному Дню инвалидов.

В 2016 году белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам отмечает 25-летие.

В честь этого события самых инициативных представителей организации наградили почетными грамотами и благодарностями. Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие представители творческих коллективов и звезды белорусской эстрады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Для создания действительно комфортной жизни важна организация досуга людей с инвалидностью. Поэтому у нас работает отделение дневного пребывания. Сегодня активно предоставляются транспортные услуги, социальное такси.

Наши инвалиды-колясочники сегодня могут бывать на разных культурно-массовых мероприятиях.

Татьяна Гаврилова, председатель первичной организации предприятия:
Радостные моменты – это когда можешь помочь человеку. Понимаете, люди приходят каждый день, кабинет не закрывается.

И такая вещь, как доброта, она бесконечна: чем больше отдаешь, тем больше возвращается.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Ирина Дудка # Татьяна Гаврилова

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