«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт

Новости Беларуси. «Не рядом, а вместе». Такой девиз выбрали организаторы мероприятия, приуроченного к международному Дню инвалидов.

В 2016 году белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам отмечает 25-летие.

В честь этого события самых инициативных представителей организации наградили почетными грамотами и благодарностями. Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие представители творческих коллективов и звезды белорусской эстрады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Для создания действительно комфортной жизни важна организация досуга людей с инвалидностью. Поэтому у нас работает отделение дневного пребывания. Сегодня активно предоставляются транспортные услуги, социальное такси.

Наши инвалиды-колясочники сегодня могут бывать на разных культурно-массовых мероприятиях.

Татьяна Гаврилова, председатель первичной организации предприятия:

Радостные моменты – это когда можешь помочь человеку. Понимаете, люди приходят каждый день, кабинет не закрывается.