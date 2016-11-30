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Программа «Добрая дорога»: платный въезд в центр и ограничение транзита по Независимости

30 ноября 2016 17:45
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Новости Беларуси. Сделать въезд в центр Минска платным, позаботиться о комфорте на дорогах общественного транспорта и велосипедистов и заварить «кольцевую» арматурой от пешеходов.

Эти планы – лишь часть специальной программы «Добрая дорога», которую депутаты Мингорсовета утвердили на ближайшие 5 лет. Идей у разработчиков множество. Самые вдохновляющие – это полное освобождение дворов от машин, для начала в нескольких экспериментальных придомовых территориях города.

Такая возможность появится после строительства 10 тысяч новых парковочных мест.

Сейчас готовят нормативный документ, согласно которому за неуплату парковки грозит административная ответственность.

В качестве «пилота» в Сухарево установят 16 дополнительных светофоров с модулями и датчиками,

вмонтированными в проезжую часть, которые снизят заторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на МКАД установят еще 17 камер фотофиксации и увеличат скорость до 100 километров в час во всех полосах.

Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Одним из направлений будет ограничение движения личного транспорта в центральную часть города, безусловное выделение полосы общественного транспорта, платная парковка.

Возможно даже ограничение транзита по проспекту Независимости.

# общество # Дорожное движение # Дмитрий Навой

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