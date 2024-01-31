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Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других?

31 января 2024 18:04
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31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какой драгоценный камень на первом месте? Я сейчас даже не про стоимость, а вообще, может быть, про популярность – именно бриллианты?

Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других?-1

Антон Сороквашин, геолог:
Скорее всего, бриллианты имеют самый большой вес.

Наталья Надольская:
За счет чего? Почему такое поклонение, такая популярность у бриллиантов?

Антон Сороквашин:
Может быть, ювелиры скажут по-другому, то, что сказал бы я: это маркетинг с большей точки зрения. Есть огромные корпорации, которые этим занимаются – De Beers и подобные. Популяризация бриллиантов – в принципе, это один из гениальных ходов маркетинга, которые мы на данный момент имеем.

Наталья Надольская:
У нас есть специалист по бриллиантам. Олег, расскажите, пожалуйста. Почему же так популярен этот драгоценный камень и как ваша жизнь связана с бриллиантами?

Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других?-4

Олег Игнатенко, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:
Популярен он, прежде всего, потому что сам по себе алмаз – самый твердый материал, то есть что-то исключительное. Поэтому люди всегда хотели обладать чем-то таким самым совершенным в мире. Второй момент – конечно, потому что редкий. Потому что, например, тот же самый розовый бриллиант – его месторождение в мире было только одно, и оно пять лет назад закрылось.

Наталья Надольская:
Почему закрылось?

Олег Игнатенко:
Закончились запасы.

Наталья Надольская:
Закончились розовые бриллианты?

Олег Игнатенко:
Да, закончились. Теперь только у нас.

Наталья Надольская:
Теперь только в Беларуси можно сделать, правда, синтетический розовый бриллиант.

Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой – подробнее здесь.

# Ювелирные изделия # общество # Наталья Надольская # Антон Сороквашин

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