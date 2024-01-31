Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других?

31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какой драгоценный камень на первом месте? Я сейчас даже не про стоимость, а вообще, может быть, про популярность – именно бриллианты?

Антон Сороквашин, геолог:

Скорее всего, бриллианты имеют самый большой вес. Наталья Надольская:

За счет чего? Почему такое поклонение, такая популярность у бриллиантов? Антон Сороквашин:

Может быть, ювелиры скажут по-другому, то, что сказал бы я: это маркетинг с большей точки зрения. Есть огромные корпорации, которые этим занимаются – De Beers и подобные. Популяризация бриллиантов – в принципе, это один из гениальных ходов маркетинга, которые мы на данный момент имеем. Наталья Надольская:

У нас есть специалист по бриллиантам. Олег, расскажите, пожалуйста. Почему же так популярен этот драгоценный камень и как ваша жизнь связана с бриллиантами?