Гениальный маркетинговый ход. Почему украшения с бриллиантами выбирают чаще других?
31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какой драгоценный камень на первом месте? Я сейчас даже не про стоимость, а вообще, может быть, про популярность – именно бриллианты?
Антон Сороквашин, геолог:
Скорее всего, бриллианты имеют самый большой вес.
Наталья Надольская:
За счет чего? Почему такое поклонение, такая популярность у бриллиантов?
Антон Сороквашин:
Может быть, ювелиры скажут по-другому, то, что сказал бы я: это маркетинг с большей точки зрения. Есть огромные корпорации, которые этим занимаются – De Beers и подобные. Популяризация бриллиантов – в принципе, это один из гениальных ходов маркетинга, которые мы на данный момент имеем.
Наталья Надольская:
У нас есть специалист по бриллиантам. Олег, расскажите, пожалуйста. Почему же так популярен этот драгоценный камень и как ваша жизнь связана с бриллиантами?
Олег Игнатенко, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:
Популярен он, прежде всего, потому что сам по себе алмаз – самый твердый материал, то есть что-то исключительное. Поэтому люди всегда хотели обладать чем-то таким самым совершенным в мире. Второй момент – конечно, потому что редкий. Потому что, например, тот же самый розовый бриллиант – его месторождение в мире было только одно, и оно пять лет назад закрылось.
Наталья Надольская:
Почему закрылось?
Олег Игнатенко:
Закончились запасы.
Наталья Надольская:
Закончились розовые бриллианты?
Олег Игнатенко:
Да, закончились. Теперь только у нас.
Наталья Надольская:
Теперь только в Беларуси можно сделать, правда, синтетический розовый бриллиант.
Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой – подробнее здесь.