Лёд теряет прочность! О чём предупреждает МЧС в зимнюю оттепель?

Январский плюс за окном который день удивляет белорусов. Такая температура приводит к тому, что лед на водоемах теряет прочность. Однако это останавливает не всех. К сожалению, зимой нередки трагические случаи. Только в 2023 году в Минской области на воде погибли 53 человека. 6 из них – рыбаки. Чтобы не допустить ЧП, сотрудники МЧС и ОСВОД информируют людей о правилах нахождения на льду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рейде на реке Бобр в Крупском районе побывала Дарья Авсюк.

Сотрудники МЧС вместе с волонтерами БРСМ напомнили тем, кто отправляется на рыбалку, что следует позаботиться о правильной экипировке, взять с собой минимальный набор спасательных средств: жилет, который должен соответствовать размеру, веревку и шилья. Ведь всегда нужно помнить, что безопасная толщина в 10 см может быть не везде.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Зима непредсказуема. В последние дни потеплело, но в любой момент может снова вернуться мороз. И при таких перепадах лед теряет 60 % своей прочности и покрывается водой, что создает своего рода обманку для рыбаков.