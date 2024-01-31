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Лёд теряет прочность! О чём предупреждает МЧС в зимнюю оттепель?

31 января 2024 17:49
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Январский плюс за окном который день удивляет белорусов. Такая температура приводит к тому, что лед на водоемах теряет прочность. Однако это останавливает не всех. К сожалению, зимой нередки трагические случаи. Только в 2023 году в Минской области на воде погибли 53 человека. 6 из них – рыбаки. Чтобы не допустить ЧП, сотрудники МЧС и ОСВОД информируют людей о правилах нахождения на льду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рейде на реке Бобр в Крупском районе побывала Дарья Авсюк.

Лёд теряет прочность! О чём предупреждает МЧС в зимнюю оттепель?-1

Сотрудники МЧС вместе с волонтерами БРСМ напомнили тем, кто отправляется на рыбалку, что следует позаботиться о правильной экипировке, взять с собой минимальный набор спасательных средств: жилет, который должен соответствовать размеру, веревку и шилья. Ведь всегда нужно помнить, что безопасная толщина в 10 см может быть не везде.

Лёд теряет прочность! О чём предупреждает МЧС в зимнюю оттепель?-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
Зима непредсказуема. В последние дни потеплело, но в любой момент может снова вернуться мороз. И при таких перепадах лед теряет 60 % своей прочности и покрывается водой, что создает своего рода обманку для рыбаков.

Лёд теряет прочность! О чём предупреждает МЧС в зимнюю оттепель?-7

Максим Крупец, первый заместитель начальника Крупского РОЧС:
Прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности: деревьев, кустов и камыша.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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