Человек труда глазами художника. В Копыльском музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев»

Новости Беларуси. В Копыльском районном краеведческом музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев». Она приурочена к Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе экспозиции – яркие портреты белорусского художника Петра Розина. Ткачихи, доярки, полеводы, кузнецы – на картинах простые люди, которые работали на земле и восстанавливали Родину после войны. Всего представлено порядка 20-ти работ.

Андрей Летченя, научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:

Жена художника передала более 300 полотен. В основном, конечно, Петр Исаакович Розин работал в портретном жанре, прославлял людей труда, простых людей, которые принимали активное участие в восстановлении народно-хозяйственного комплекса после Великой Отечественной войны, чему мы ему, конечно, обязаны.

Выставка будет интересна тем, кому образы простых мечтателей и героев нашей земли особенно близки. К слову, здесь уже побывали как горожане, так и труженики агропромышленного сектора Копыльщины.