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Человек труда глазами художника. В Копыльском музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев»

05 марта 2023 09:44
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Новости Беларуси. В Копыльском районном краеведческом музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев». Она приурочена к Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек труда глазами художника. В Копыльском музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев»-1

В основе экспозиции – яркие портреты белорусского художника Петра Розина. Ткачихи, доярки, полеводы, кузнецы – на картинах простые люди, которые работали на земле и восстанавливали Родину после войны. Всего представлено порядка 20-ти работ.

Человек труда глазами художника. В Копыльском музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев»-4

Андрей Летченя, научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:
Жена художника передала более 300 полотен. В основном, конечно, Петр Исаакович Розин работал в портретном жанре, прославлял людей труда, простых людей, которые принимали активное участие в восстановлении народно-хозяйственного комплекса после Великой Отечественной войны, чему мы ему, конечно, обязаны.

Выставка будет интересна тем, кому образы простых мечтателей и героев нашей земли особенно близки. К слову, здесь уже побывали как горожане, так и труженики агропромышленного сектора Копыльщины.

Человек труда глазами художника. В Копыльском музее открылась выставка «Страна мечтателей, страна героев»-7

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# Выставка # общество # Андрей Летченя # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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