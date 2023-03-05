На полигоне Брестский с военнослужащими подразделения десантно-штурмовой бригады прошло учение

Новости Беларуси. На полигоне Брестский с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нем отработали ряд задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований на различных участках местности. Корректировка огня велась с помощью беспилотников. Зенитными установками осуществлялось противодействие дронам противника. Особое внимание уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта условного противника.

Применяем дроны именно в качестве доразведки, а также обозначения именно противника, который осуществляет разведку наших позиций, и его уничтожение из стрелкового оружия и вооружения БТР-70.