На полигоне Брестский с военнослужащими подразделения десантно-штурмовой бригады прошло учение

Новости Беларуси. На полигоне Брестский с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На полигоне Брестский с военнослужащими одного из подразделений десантно-штурмовой бригады прошло ротное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На нем отработали ряд задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований на различных участках местности. Корректировка огня велась с помощью беспилотников. Зенитными установками осуществлялось противодействие дронам противника. Особое внимание уделено штурмовым действиям. Десантники провели зачистку траншей и уничтожение опорного пункта условного противника.
Применяем дроны именно в качестве доразведки, а также обозначения именно противника, который осуществляет разведку наших позиций, и его уничтожение из стрелкового оружия и вооружения БТР-70.
Учение носило исключительно оборонительный характер и подтверждает курс Беларуси на укрепление собственной и международной безопасности.
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