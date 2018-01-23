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«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?

23 января 2018 20:56
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Новости Беларуси. На мировом рынке вакансий – кризис. В Беларуси – удалось заметно стабилизировать дисбаланс между вакансиями и соискателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-1

Конечно, не все специалисты востребованы одинаково, но поменять род деятельности возможно, было бы желание. Помочь в этом вопросе всегда готово государство.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-4

Павлику нет и четырех лет, а в дорожных знаках он разбирается не хуже юного инспектора дорожного движения. Стремительное развитие общества заставляет развиваться каждого человек, в профессиональном плане – тем более. Поэтому мама юного знатока ПДД уже в декрете решила пополнить свой багаж профессиональных знаний.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-7

Юлия Мицкевич, предприниматель-ремесленник:
С учетом моего хобби я решила попробовать это хобби монетизировать. Потом узнала, что можно получить субсидию от государства. Для этого надо было пойти на обучение.

На мировом рынке труда очередной антирекорд: без постоянного заработка находится каждый двадцатый житель планеты в активном возрасте. Почти 193 миллиона человек.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-10

В Беларуси за ушедший год создали более 55 тысяч новых рабочих мест, а напряжение на рынке труда сократили в два раза. Сейчас две вакансии на одного человека. Правда, порой приходится менять свою профессиональную ориентацию.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-13

Ольга Тарасюк, начальник отдела управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
70 % практически профессий у нас рабочие, потому что именно эти профессии востребованы.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-16

В 2017 году на водителей, печников и штукатуров и другие самые востребованные профессии обучились около 1300 жителей столицы. Сейчас по направлению Центра занятости в Минске учат трем десяткам специальностей, от парикмахера до предпринимателя. 

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-19

Ольга Тарасюк:
Если человек потерял свои профессиональные компетенции, допустим, длительное время был без работы, либо его профессия уже устарела – в этих случая служба занятости дает возможность переобучиться.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-22

Юлия Мицкевич не нарадуется: вместе с бизнес-навыками ремесленник получила еще и бонус. Заметно упростились требования к тем, кто занимается любимым и прибыльным делом.

«Человек потерял компетенции». Что делать, если твоя профессия не востребована?-25

Юлия Мицкевич:
Официально разрешили продавать в интернете, указывать цены. Это вау! Сейчас множество курсов разных – платных, бесплатных, разных по продолжительности. То есть было бы желание.

Главное, чтобы желание соискателей совпадало с возможностями региона. Работать, создавая новую работу, как Минске, необходимо по всей стране.

# общество # Государственная политика в области занятости # Занятость в Беларуси # Фотофакт # Юлия Мицкевич # Ольга Тарасюк

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