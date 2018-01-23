«Был колоссальный просто труд»: 26 января объявят 10 самых значимых достижений белорусской науки

Новости Беларуси. 100 лучших разработок составит Академия наук Беларуси. 10 наиболее значимых достижений объявят на Дне белорусской науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его мы отметим уже 26 января. В 2018 год Академия наук входит со смелыми проектами: запланировано создание еще одного технопарка, ученые также намерены наладить производство электромобилей. Но, конечно же, главное достояние науки – это ее люди. Ученые, благодаря работе которых мир получает новые, во многом, прорывные технологии и проекты.

Эксперименты на молекулярном уровне и генно-инженерные исследования. Для кого-то это научная фантастика, для нее – каждодневная реальность. Химическая лаборатория уже больше 40 лет второй дом для Эмилии Ивановны, а пробирки и реагенты – ее главные помощники.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

Жизнь ученого такая. Я не думаю, что можно оторваться, все равно в голове эти мысли остаются, и ты не свободен, ты никогда не свободен. Все, чего я добилась – это был колоссальный просто труд. Когда потом, на основании этой огромной работы вдруг приходит какой-то потребитель и говорит: «Это супер, это мне нужно», – это огромное удовольствие.

Сейчас в Институте микробиологии 10 лабораторий. Изо дня в день там трудятся около сотни молодых ученых. А Эмилия Ивановна их главный научный руководитель.

Эмилия Коломиец:

Мы создали замечательную производственную базу. Эта база позволяет нам не только изучить физиологию, биохимию микроорганизмов, генетику микроорганизмов. Это, наверное, обеспечивает и приток молодежи.

В копилке у Эмилии Ивановны около 500 научных работ. Под ее руководством белорусская микробиология значительно шагнула вперед. В частности, были разработаны заменители антибиотиков и грудного молока, а также инновационная биодобавка к топливу. Одна из последних разработок – препарат Биопродуктин.

Екатерина Чичерова, СТВ:

Его главная особенность в комплексе из 5 бактерий. У каждой своя функция. Работая вместе, они обогащают почву питательными веществами, оздоравливают ее и делают растение устойчивым к заболеваниям. Это значительно повышает урожайность культуры.