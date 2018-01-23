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Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси

23 января 2018 18:57
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Новости Беларуси. Новополоцк официально вступил в права культурной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафета к нему перешла от Бобруйска. По этому случаю город встречал многочисленных гостей. Торжества развернулись сразу на нескольких площадках. Примечательно, что в статусе культурной столицы Новополоцк встречает свое 60- летие.

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-1

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-3

Новополоцк встречает многочисленных гостей. 23 января здесь – яркие хореографические номера, сильнейшие вокалисты, Hand-madе от местных мастеров. Вокально-хореографический ансамбль «Комарики» уже почти полвека выходит на сцену. И каждый раз с трепетом.

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-6

Анастасия Дягилева, артист вокально-хореографического ансамбля «Комарики»:
Наш коллектив выезжает в зарубежные какие-то страны, мы участвуем в разных конкурсах международных. И всегда стараемся занять первое место.

Началом истории города послужила ударная комсомольская стройка по возведению крупнейшего в Европе промышленного комплекса - нефтеперерабатывающего завода. И сегодня, спустя более полувека. молодежь составляет треть населения города.

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-9

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:
Первое ощущение связано с романтическим чувством. С молодостью. Это город юности, город молодых. Самый молодой город Беларуси, в котором живет этот дух.

Новополоцк гордиться своей 60 летней историей. Людьми, которые прославляют самый молодой город страны. Отсюда родом прославленный метатель молота – призер Олимпийских игр Вадим Девятовский, студент года Дмитрий Куксо, учитель года Светлана Румянцева. А новополоцкий фестиваль «Халли-Халло» дал путевку в творческую жизнь Петру Елфимову и Наталье Подольской.

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-12

Оксана Тарасикова, директор детской художественной школы имени И.Ф. Хруцкого:
Из разных уголков Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья к нам приезжают ребята, юные художники. Рисуют в течение трех дней. Знакомятся, общаются. И, конечно же, рисуют работы в окрестностях Полоцка, Полоцкого района и Новополоцка.

Его называют закованным в бетон. Чего мы не знали о новой культурной столице Беларуси-15

Анастасия Бут, СТВ:
Два дворца культуры, три школы искусств, несколько театров художественной самодеятельности и 35 образцовых и заслуженных коллективов. Таким Новополоцк принял звание культурной столицы Беларуси.

В культурных проектах в 2018 году будут участвовать жители юного Новополоцка и древнего Полоцка, а также гости из 20 городов-побратимов. И пусть нефтеград называют закованным в бетон, он еще раскроет свою душу.

# Достопримечательности Витебской области # общество # Фотофакт

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