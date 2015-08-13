Человек-левша: «гений» или «белая ворона»? Интересные факты о левшах

В Древнем Риме их называли злом, в средневековье обвиняли в колдовстве и сжигали на кострах. Поговаривали, что сам чёрт был левшой. Так долгое время леворукость считали патологией. Однако все эти предубеждения давно в прошлом.



Сейчас в мире лишь десять процентов левшей. И уж куда больше правшей. Однако есть ещё люди, которым одинаково удобно пользоваться обеими руками. Их называют амбидекстры. Это в своём роде гении. Единственное отличие левшей от правшей - в работе полушарий головного мозга. За речь, интеллект и моторику у левшей отвечает правое полушарие. А оно лучше развито у творческих и гениальных людей.

Ещё в прошлом веке детей-левшей принято было переучивать в школе. Однако сейчас и учителя, и психологи утверждают, что этого ни в коем случае делать нельзя. Может плохо сказаться на психике малыша. Задача родителей, понять к школьному возрасту, какая рука у ребёнка наиболее развита.

Ольга наследственная левша. В школьные годы учительница даже не пыталась её переучить. И за размазанные чернила в тетради никогда не ругала.

Бывали случаи, когда леворукость помогала Ольге. Так известно, что среди спортсменов немало левшей. Теннисист Рафаэль Надаль, футболист Диего Марадона. Да и по статистике, сорок процентов золотых медалей на Олимпиадах выигрывают левши.

Анна тоже наследственная левша. С детства помнит, как ей нелегко было справляться с ножницами. С возрастом привыкла к быту, который чаще всего приспособлен для правой руки. Однако есть вещи, которые так и не поддались.

Несмотря на мелкие трудности и сложности, у левшей есть дополнительный праздник. Сегодня во всём мире отмечают День левши. Поздравляем!