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«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной

11 апреля 2019 14:46
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Новости Беларуси. В Беларуси готовы к поэтапному переходу от полиэтиленовой упаковки к бумажной,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленность уже осваивает выпуск новых видов экологически чистой тары.

«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной-1

В мире проблема загрязнения окружающей среды приобретает угрожающие масштабы. В нашей стране всё больше востребованы одноразовая посуда, пакеты и всякого рода контейнеры для продуктов питания из природных материалов.

«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной-4

Михаил Касько, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Мы сегодня гарантируем качество нашей продукции, в первую очередь, пищевой продукции. Она контактирует с продуктами питания, мы понимаем, насколько это важно. Нужно также особое внимание уделять продвижению для широкого круга общественности важность и необходимость использования бумажной тары вместо полиэтиленовых пакетов. Поскольку бумажное сырье реально переработать несколько раз. А целлофановый пакет, который мы приобретаем в магазине, его, к сожалению, только утилизировать, а это дополнительные средства.

«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной-7

Целлюлозно-бумажная отрасль Беларуси позволяет перерабатывать сырьё и производить продукцию любой сложности, причём любыми партиями. Интересные предложения есть для малого и среднего бизнеса.

# Экология # общество # Михаил Касько # Фотофакт

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