«Человек года Витебщины-2015»: в северной столице Беларуси назвали имена лауреатов конкурса

Новости Беларуси. «Человек года Витебщины». В северной столице Беларуси назвали имена лучших представителей Придвинья по итогам 2015 года. Всего – 100 человек. От рабочих до руководителей. От хлеборобов до ITшников. Словом, отмечены все, кто вносит вклад в развитие Витебской области в частности и страны в целом.

Майора милиции Сергея Тихонова знают не только в Витебском районе, где он работает, но и во всей стране. В 2015 году мужчину признали лучшим участковым инспектором Беларуси. Теперь к почетному званию добавилось еще одно – «Человек года Витебщины».

Сергей Тихонов, участковый инспектор Витебского РОДВ, обладатель звания «Человек года Витебщины-2015»:

Каждый человек в этой жизни должен найти свое призвание, если так оно называется. Врач должен заниматься лечением людей, милиционер – службой народу. Я считаю, что нашел свое призвание в жизни.

Андрей Иванов, начальник Витебского РОВД:

Он является образцом для молодого пополнения офицеров Витебского РОВД. Они обращаются к нему за помощью, видят, какой он в строевом отношении подтянут, какой ясный ум у человека, поэтому к нему тянутся.

В то время как Сергей Тихонов успешно борется с преступностью, Анжелика Томчина и ее команда не менее успешно борются онкологическим заболеваниям. Сейчас на учете в областном диспансере, которым она руководит 15 лет, состоит 37 тысяч человек. Это фактически те, кто победил рак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Томчина, главный врач Витебского областного онкологического диспансера, лауреат звания «Человек года Витебщины-2015»:

Девиз нашего диспансера – «Спасенная одна жизнь – спасенный целый мир». Каждого человека мы воспринимаем как целый мир. Считайте, что мы спасаем мир.

100 минут славы для жителей Придвинья. И еще одна сотня обладателей почетного звания «Человек года Витебщины».

Владимир Терентьев, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Мы постарались в 20 номинациях найти тех людей, которые являются маяками в своих отраслях, тех, кто заслужил это высокое, почетное и красивое звание.

Виталий Чайкин, начальник Лиозненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, обладатель звания «Человек года Витебщины-2015»:

Такое сообщение от районного исполнительного комитета, что мне присвоено почетное звание, было очень неожиданным. Я сначала растерялся, буквально на секунду, что случается очень редко, потому что я профессиональный спасатель, потерял дар речи.

Руслан Павлов, начальник управления информационными технологиями обувного предприятия, обладатель звания «Человек года Витебщины-2015»:

Внедрили систему управления предприятием. Это повысило оборачиваемость материалов, повысило возможность прогнозировать сбыт.

Промышленность, самоуправление, образование, наука, бизнес, искусство. За 8 лет 800 жителей Придвинья удостоены почетного звания «Человек года Витебщины». Присваивается, к слову, лишь однажды, но оправдывают его лауреаты изо дня в день.