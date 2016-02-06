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Вечера встречи выпускников традиционно проходят в первую субботу февраля

06 февраля 2016 14:00
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Новости Беларуси. Встреча с детством. Ежегодно в первую субботу февраля по всей Беларуси проходят встречи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бывшие школьники спешат в свои альма-матер, чтобы встретиться с учителями и одноклассниками. Традиционно такие встречи проходят эмоционально и весело.

Вчерашним ученикам, а сегодня успешным  и уже состоявшимся людям по-прежнему есть, что вспомнить о школьных годах. Учителям, в свою очередь, не менее интересно взглянуть на своих бывших воспитанников и узнать, как сложился их жизненный путь.

# общество # Школы в Беларуси

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