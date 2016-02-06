Зампред комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ирина Дудка – о поддержке людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором живет без малого 2 миллиона человек. То есть мы с вами. Но среди нас есть люди особенные. Как мы ведем себя при встрече с ними?

Придержим дверь, поможем достать с полки магазина товар, в очереди пропустим вперед... иногда. А ведь им с большим трудом приходится делать то, что мы делаем не задумываясь.

Насколько город приспособлен и приспособлен ли для их жизни? Какую помощь оказывает и какое внимание уделяет жителям с ограниченными возможностями?

Сегодня ведущий программы «Большой город» на СТВ разговаривает с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ириной Дудка.