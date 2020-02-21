Чекан – за разные формы экзаменов: «Тогда ВУЗ может решать, с каким скиллом, с каким навыком им нужен абитуриент»

Стоит ли отменять ЦТ, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марина Ильина о введении единого экзамена: «Приведёт к какой-то более правильной системе итоговой аттестации учащихся»

Валентина Чекан, учредитель частной школы:

Я очень большой сторонник разных форм оценивания. В том числе и критериального оценивания. И я вижу, что такого рода единый экзамен, разные формы этих экзаменов позволят нам тоже тогда заглянуть вот в эту проблему подготовки специалистов. Тогда ВУЗ может решать, с каким скиллом, с каким навыком им нужен абитуриент.

Им нужен, условно, говорящий абитуриент, им нужен абитуриент, который обладает навыком решения задач или им нужно просто пройти некий, условно, срез знаний, некий скрининг этих знаний общеобразовательных, и мы имеем возможность его зачислить, дабы достроить его уже, согласно нашим планам и соображениям.

Разнообразие таких вступительных экзаменов или общих экзаменов, как бы мы это не назвали, мне кажется, даёт возможность нам каждому ребёнку получить вот эту аттестацию, согласно своему профессиональному ориентированию, согласно своим стремлениям. Хорошо бы, чтобы это были разные формы, не только тестирование.