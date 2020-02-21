Беларусь з афіцыйным візітам наведала дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў
Навіны Беларусі. Беларусь і Сербія абмеркавалі супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. З афіцыйным візітам у нашай краіне знаходзіцца дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў, якую ўзначальвае міністр абароны Аляксандр Вулін, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
На сустрэчы з дзяржсакратаром Савета бяспекі Беларусі Андрэем Раўковым былі разгледжаны актуальныя пытанні беларуска-сербскага ўзаемадзеяння і асноўныя вынікі супрацоўніцтва ў галіне бяспекі.
Высокую ацэнку атрымаў дасягнуты ўзровень адносін у ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах. Акрамя таго, адбыўся абмен думкамі па пытаннях рэгіянальнай бяспекі і далейшага развіцця Узброеных Сіл дзвюх дзяржаў.