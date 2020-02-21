Прямой эфир

Беларусь з афіцыйным візітам наведала дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў

21 февраля 2020 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларусь і Сербія абмеркавалі супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. З афіцыйным візітам у нашай краіне знаходзіцца дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў, якую ўзначальвае міністр абароны Аляксандр Вулін, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.   

Беларусь з афіцыйным візітам наведала дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў -1

На сустрэчы з дзяржсакратаром Савета бяспекі Беларусі Андрэем Раўковым былі разгледжаны актуальныя пытанні беларуска-сербскага ўзаемадзеяння і асноўныя вынікі супрацоўніцтва ў галіне бяспекі.  

Беларусь з афіцыйным візітам наведала дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў -4

Высокую ацэнку атрымаў дасягнуты ўзровень адносін у ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах. Акрамя таго, адбыўся абмен думкамі па пытаннях рэгіянальнай бяспекі і далейшага развіцця Узброеных Сіл дзвюх дзяржаў.  

Беларусь з афіцыйным візітам наведала дэлегацыя сербскіх вайскоўцаў -7

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Равков # Александр Вулин

Другие новости рубрики

Все новости
Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими
20 февраля 2020 21:19

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр
20 февраля 2020 19:43

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту
20 февраля 2020 19:40

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту