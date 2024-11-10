Готовы ли в Беларуси к возделыванию сои – рассказали в НАН Беларуси

Эстафету «Дажынак» перенял самый северный регион – Витебщина. В Полоцке подводили итоги сельскохозяйственного года, и по этому поводу раздавались как награды – каждому по труду, как говорится, так и ценные указания. Конечно, поздравить хлеборобов приехал и глава государства, который начал с тех самых ценных указаний, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Новое решение в истории аграрного движения – соя. Ученые готовы.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:

Соя относится к культурам, которые не очень требовательны к высоким дозам удобрений. И для ее возделывания подходит весь спектр удобрений, которые производятся на территории Республики Беларусь. И фосфорные, и калийные, и азотные. Они у нас в полном объеме выпускаются. Кстати, соя устойчива к затяжной жаре. Но главное – соблюдение технологии.