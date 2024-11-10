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Готовы ли в Беларуси к возделыванию сои – рассказали в НАН Беларуси

10 ноября 2024 17:00
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Эстафету «Дажынак» перенял самый северный регион – Витебщина. В Полоцке подводили итоги сельскохозяйственного года, и по этому поводу раздавались как награды – каждому по труду, как говорится, так и ценные указания. Конечно, поздравить хлеборобов приехал и глава государства, который начал с тех самых ценных указаний, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Новое решение в истории аграрного движения – соя. Ученые готовы. 

Готовы ли в Беларуси к возделыванию сои – рассказали в НАН Беларуси-2

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:
Соя относится к культурам, которые не очень требовательны к высоким дозам удобрений. И для ее возделывания подходит весь спектр удобрений, которые производятся на территории Республики Беларусь. И фосфорные, и калийные, и азотные. Они у нас в полном объеме выпускаются.

Кстати, соя устойчива к затяжной жаре. Но главное – соблюдение технологии. 

Готовы ли в Беларуси к возделыванию сои – рассказали в НАН Беларуси-4

Дмитрий Лужинский:
Будет обеспечивать гарантированное получение урожая кондиционных семян, что немаловажно для наших условий. Получить зерно фуражное – проблемы нет. Но на следующий год нам нужно будет снова сеять, поэтому нужны кондиционные семена. Раннеспелые сорта позволяют иметь кондиционные семена в наших условиях. Не будет толку, если мы все посевы будем осуществлять семенами, завозимыми из других стран.

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# Сельское хозяйство # Дмитрий Лужинский

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