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Чего ждать жителям Грушевки? Администрация Московского района встретилась с депутатами Мингорсовета

07 апреля 2021 21:10
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Новости Беларуси. Реконструкция школьных и дошкольных учреждений и перевод жилого сектора на подземные источники водоснабжения. В том числе и такие вопросы обсудили в Московском районе депутаты Мингорсовета и руководство администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чего ждать жителям Грушевки? Администрация Московского района встретилась с депутатами Мингорсовета-1

На встрече также присутствовали представители сфер строительства, образования, зеленого хозяйства. Например, ясли-сад № 212 после капитального ремонта откроется уже в конце апреля. Также обновили и 67-ю школу. Здесь заменили кровлю, сантехнику, окна, частично фасад. А к следующему учебному году планируют открыть и стадион.

Чего ждать жителям Грушевки? Администрация Московского района встретилась с депутатами Мингорсовета-4

На контроле и перевод жилого сектора на воду из артезианских источников. В 2020 году уже ввели новую систему очистки, сейчас проектируют водоводы. Реализовывать программу начнут в 2023 году и завершат в течение двух лет.

Чего ждать жителям Грушевки? Администрация Московского района встретилась с депутатами Мингорсовета-7

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Микрорайон Грушевка, микрорайон здесь достаточно, кажется, старой застройки, но он очень активно застраивается. Естественно, увеличение еще даже количества наших жителей в этом микрорайоне требует поликлиники новой. И вместе с тем мы понимаем, что 15-я наша поликлиника, она из всех уже давно требовала обновления и нового здания. Поэтому мы очень рады, что в следующем году, уже практически все выполняется в соответствии с графиками, будет открытие новой поликлиники, 6-этажного здания.

Чего ждать жителям Грушевки? Администрация Московского района встретилась с депутатами Мингорсовета-10

Все вопросы избирателей депутаты городского Совета стараются решать оперативно. Приемы граждан в районных администрациях также проводят регулярно.

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Колядко # Фотофакт

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