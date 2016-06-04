«Беларусь и Россия – одно и то же»: как живется народам в общесоюзном доме?

За чаем можно всякие заумные разговоры вести и простецкие – о житье-бытье. О житье белорусов в России и россиян в нашей стране, о том, что радует и чего хотелось бы – в сюжете Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Береза издревле любима всеми славянскими народами. Она фактически негласный символ и России, и Беларуси. Вот уже четверть века страны строят Союзное государство. И в нем, как и в этой березовой роще, несмотря на границу, по обе стороны от нее чувствуешь себя как дома.

Житель российского Лангепаса Леонид Подрез об отсутствии границ размышляет, лежа на больничной койке белорусской больницы. Уроженец Синеокой вот уже почти четверть века гражданин соседнего государства. В Витебск приехал погостить. Помогая по хозяйству, неудачно упал. Врачи констатировали серьезный перелом. Сейчас мужчина иронизирует: вместо общения с родственниками оценил радушие наших медиков.

Леонид Подрез, пациент Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Скорая помощь приехала и забрала, привезли сюда. В приемный покой – вечером уже в палату. Уже 8 дней я в этой больнице. Лечат, как и всюду лечат – как в России, так и здесь, одинаково почти. Что была Россия, что Беларусь – это же одно и то же, честное слово! Отношение хорошее, народ добрый, хороший.

Неотложную медицинскую помощь как белорусы в России, так и россияне в Беларуси получают бесплатно. Впрочем, даже платное плановое лечение россиян в нашей стране полностью устраивает. По-соседски, они давно облюбовали наши оздоровительные комплексы и санатории.

Москвичка Алла Мельник вместе с семьей в этот санаторий приезжает уже далеко не в первый раз. Говорит, такое лечение и оздоровление – хорошая альтернатива отдыху у моря.

Алла Мельник, отдыхающая (г. Москва):

Можно сравнить с морем, вполне приемлемо. Вот такое лечение и такой отдых, и все на свете. Конечно, тут выигрывает Беларусь. Потому что по затратам, экономически – это намного выгоднее. Я была в клинике в Израиле, я была в клинике в Китае, и если сравнить с Беларусью, то в Беларусь за эти деньги я могу приехать как минимум 2,5 раза.

Дмитрий Ярмаки, отдыхающий (г. Санкт-Петербург):

Здесь мы не столько отдыхаем, сколько лечимся. Здесь очень хорошая врачебная база. Здесь замечательные врачи. Я лично сюда притащил, наверное, семей пять!

Константин Ковальчук об отдыхе пока только мечтает. Слесарь-ремонтник на днях вернулся с очередной трудовой вахты: брестские специалисты в Калининграде строят футбольный стадион к чемпионату мира 2018 года. Кстати, на поток брестчане поставили не только экспорт строительных услуг. Например, жилье в Гусеве будет построено из отечественных стройматериалов. На предприятии признаются: реализовывать такие проекты пока непросто: перегон только одного вагона по территории Прибалтики обходится почти в тысячу долларов. Здесь рассуждают: хорошо было бы на законодательном уровне упростить взаимный обмен специалистами.

Константин Ковальчук, слесарь-ремонтник:

В плане организации работы все нормально – общежитие нам предоставляли. Душевые, столовые работали. Даже на самом стадионе работала столовая. Хотелось бы упростить переезды через польскую таможню. Тяжело с такими сумками выходить, проходить, а едет целый автобус. Это всем все достань, покажи… Желательно, чтобы именно таможенный досмотр упростили как-то.

А это Белорусско-Российский университет, настоящая кузница кадров Союзного государства. Обучают здесь по образовательным стандартам сразу двух стран. С таким дипломом специалисты нарасхват и в России, и в Беларуси. Владимир Далимаев свою будущую профессию осваивать только начинает. Учиться в Могилев молодой человек приехал за 1200 километров – из Череповца.

Владимир Далимаев, студент Белорусско-Российского университета:

Могилев очень красивый город, здесь очень чисто, люди очень добрые, вежливые все. Меня очень привлекло, что после окончания Российско-Белорусского университета я получу диплом российского образца, который будет цениться не только в Республике Беларусь, но и в Российской Федерации.

Несмотря на практически единое белорусско-российское образовательное пространство, нюансы все еще есть. Абитуриенты сетуют: слишком уж большая разница между российским ЕГ и белорусским ЦТ.

Об интеграции белорусской и российской науки уже давно не принято говорить в будущем времени. На счету партнеров десятки успешно реализованных проектов. А увидеть белорусскую технику на российских полях и вовсе обычное дело. Причем продают здесь не просто машины –представляют полный цикл производства: от обработки почвы до фасовки урожая. За 2015 год только это предприятие реализовало в Россию инновационной продукции почти на 6,5 миллионов долларов.

Сергей Яковчик, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Эта техника работает практически во всех регионах Российской Федерации, начиная от Смоленской области, заканчивая Сахалином. Эта техника успешно себя показала, зарекомендовала. Она высококачественная, высокопроизводительная и превышает по многим показателям все существующие зарубежные аналоги. Кроме того, много техники белорусской, разработки именно Научно-практического центра, сегодня в областях почвообработки и посева.

Почти тысяча участников предстоящего третьего Форума регионов планируют, что называется, сверить часы. На повестке дня унификация законов в социальной сфере. Впрочем, единое социальное пространство начинается вовсе не в высоких кабинетах. За общий союзный дом жители двух стран голосуют совместными проектами, международными дипломами и даже историей, что одна на двоих.