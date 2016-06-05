Пляжный сезон стартовал в Беларуси: о чем необходимо помнить отдыхающим и рыбакам?

Новости Беларуси. Забота о всей планете. Сегодня в более чем в ста странах мира отмечают Всемирный день охраны окружающей среды. Беларусь не остается в стороне от проблемы. Страна уже получила международный бренд – край лесов и озер. Всегда ли белорусы уважительно относятся к природе? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отправилась в рейд со специалистами природоохранной инспекции.

Лето, солнце, песчаный берег. Самое время отдыхать на природе. Но отдыхая, о ней, о природе, позаботиться стоит не меньше, чем о своем настроении. Начало пляжного сезона – инспекторы объезжают более 60 водоемов по всей стране.

Вот такой, казалось бы, веселый отдых, между прочем, может стоить от 5 до 50 базовых величин. Уничтожение или повреждение деревьев карается законом.

Дождались, наконец, практически по всей стране окончания нереста и рыбаки. Но на радостях о законах забывать не стоит.

Инспекторы обещают: контроль за отдыхающими и на воде и возле будет весь сезон.

Дмитрий Матвеев, начальник отдела оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

За последние годы количество нарушителей и нарушений неуклонно снижается. Были времена, когда этот водоем, где мы находимся, нельзя было по кругу объехать – столько было нарушений.

Заядлые рыбаки, как правило, с законами ознакомлены. А вот простые отдыхающие должны помнить: костры можно разжигать только в установленных местах; деревья, кусты, ветки рубить нельзя; мусорить, разумеется, тоже. А еще парковка автомобилей: ближе 30 метров к воде подъезжать запрещено.

В общем, сезон летнего отдыха стартовал. Позаботиться о том, чтобы не омрачать его ни себе, ни другим, каждый должен сам.

Люди:

Бывает, люди убирают в пакетик и выбрасывают в мусорку, а бывает, что тут же оставляют.

Приятно прийти на чистое место, а не на место с мусором.

Но и госинспекция обещает в стороне не остаться. С пожеланиями хорошего отдыха. Но в рамках закона.