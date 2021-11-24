Уклонялись от уплаты налогов, поставляли химреагенты по завышенной стоимости. Две фирмы пытались заработать на пандемии

Новости Беларуси. Заработать на пандемии пытались сразу две белорусские фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уклонение от уплаты налогов и поставки ими оборудования и химреагентов по завышенной стоимости в медучреждения выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Установлено, что две фирмы, принадлежащие матери и сыну, продавали медтовары и реагенты, необходимые для производства тест-систем, в том числе ПЦР-тестов и определения антигенов к COVID-19, по заведомо завышенной цене. В отдельных случаях суммы превышали стоимость закупки в пять раз.

Виталий Прибытко, о фициальный представитель у правления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску: Руководители данных субъектов использовали в бухгалтерском учете документы заведомо фиктивные, аффилированные в коммерческих структурах, зарегистрированных на территории иных государств. Делалось это с целью завышения затрат своих предприятий и тем самым уменьшения, минимизации налоговых платежей в будущем в бюджет Республики Беларусь. Благодаря данной схеме было «сэкономлено», а именно минимизировано налоговых платежей на сумму, если конкретно, 4,4 миллиона рублей.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:

В ходе осмотров, проведенных по месту жительства подозреваемых, в офисных и складских помещениях, изъяты документы, носители цифровой информации, печати иностранных аффилированных компаний, клише подписей, свидетельствующих о противоправной деятельности. Также при проведении оперативно-разыскных мероприятий установлены факты выплаты сотрудникам коммерческих структур заработной платы «в конвертах», что подтверждено изъятыми записями учета и свидетельскими показаниями.

Сумма выплаченной «серой» зарплаты за два года составила более 50 тысяч рублей. В отношении руководителей коммерческих структур возбуждены уголовные дела. Предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам.