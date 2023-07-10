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С днём рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту – 81

10 июля 2023 08:56
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Новости Беларуси. С днем рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту сегодня, 10 июля, – 81. Дважды Герой Советского Союза три раза летал в космос, на протяжении долгих лет руководил Центром подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днём рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту – 81-1

Улицы Петра Климука есть во многих городах Беларуси, на его родине открыт музей космонавтики. «Космос – наш» – фраза авторства белорусского летчика-космонавта. В 2023 году в День космонавтики на малой родине Петра Ильича заложили сосновую аллею в честь 50-летия его первого полета в космос.

С днём рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту – 81-4

Мальчишка из белорусской глубинки, сумевший долететь прямо к звездам, стал символом осуществленной мечты для нескольких поколений.

# Белорусские космонавты # общество # Петр Климук # Фотофакт

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