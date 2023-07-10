С днём рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту – 81

Новости Беларуси. С днем рождения, Петр Ильич! Первому белорусскому космонавту сегодня, 10 июля, – 81. Дважды Герой Советского Союза три раза летал в космос, на протяжении долгих лет руководил Центром подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Петра Климука есть во многих городах Беларуси, на его родине открыт музей космонавтики. «Космос – наш» – фраза авторства белорусского летчика-космонавта. В 2023 году в День космонавтики на малой родине Петра Ильича заложили сосновую аллею в честь 50-летия его первого полета в космос.