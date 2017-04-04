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«Часы дружбы» пройдут в минских ВУЗах 4 апреля

04 апреля 2017 07:35
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Новости Беларуси. «Часы дружбы» пройдут 4 апреля в столичных ВУЗах. В них примут участие белорусские и туркменские студенты БГУ, БНТУ и медицинского университета.

«Часы дружбы» пройдут в минских ВУЗах 4 апреля-1

Идея проведения таких встреч была инициирована президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в эту страну Александра Лукашенко.

Сотрудничество в сфере образования между двумя государствами налажено уже давно, а вскоре Беларусь приступит к подготовке квалифицированных кадров для Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В настоящее время в нашей стране профессию получают около 9 тысяч студентов из Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Студенты

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