«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами

Новости Беларуси. Тем временем в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим во время взрыва. Жители города на Неве несут цветы к станции метро, где прогремел взрыв.
С глубокой болью восприняли белорусы эти трагические события. К посольству Российской Федерации в Минске люди приносят цветы и зажигают лампады в память о погибших.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Когда это происходит вот так, из-за спины, втихаря, когда абсолютно невинные люди страдают, это сложно комментировать.
В связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга открыта горячая линия. Как сообщили в МИД нашей страны, прояснить судьбу близких, находящихся в этом российском городе, можно по номеру телефона горячей линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.