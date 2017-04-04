«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами

Новости Беларуси. Тем временем в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим во время взрыва. Жители города на Неве несут цветы к станции метро, где прогремел взрыв.

С глубокой болью восприняли белорусы эти трагические события. К посольству Российской Федерации в Минске люди приносят цветы и зажигают лампады в память о погибших.