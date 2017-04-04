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«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами

04 апреля 2017 06:27
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Новости Беларуси. Тем временем в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим во время взрыва. Жители города на Неве несут цветы к станции метро, где прогремел взрыв.

С глубокой болью восприняли белорусы эти трагические события. К посольству Российской Федерации в Минске люди приносят цветы и зажигают лампады в память о погибших.

«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами-1

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Когда это происходит вот так, из-за спины, втихаря, когда абсолютно невинные люди страдают, это сложно комментировать.

В связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга открыта горячая линия. Как сообщили в МИД нашей страны, прояснить судьбу близких, находящихся в этом российском городе, можно по номеру телефона горячей линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Жанна Романович # Теракт в метро Санкт-Петербурга

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