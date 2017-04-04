В Брестской области возродили конкурс доярок

Новости Беларуси. Выше мастерство – еще больше молока. В Брестской области спустя десятки лет возродили конкурс операторов машинного доения. Именно этот регион сегодня является лидером по среднегодовым надоям. Поэтому за пальму первенства развернулась нешуточная борьба.

В областном этапе соревнований участвовали полсотни машинистов-передовиков из 16 хозяйств. Масштабная модернизация молочного комплекса сделала профессию доярки привлекательной и для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.