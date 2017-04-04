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В Брестской области возродили конкурс доярок

04 апреля 2017 07:31
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Новости Беларуси. Выше мастерство – еще больше молока. В Брестской области спустя десятки лет возродили конкурс операторов машинного доения. Именно этот регион сегодня является лидером по среднегодовым надоям. Поэтому за пальму первенства развернулась нешуточная борьба.

В областном этапе соревнований участвовали полсотни машинистов-передовиков из 16 хозяйств. Масштабная модернизация молочного комплекса сделала профессию доярки привлекательной и для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области возродили конкурс доярок-1

Дарья Кулай, оператор машинного доения:
Первое впечатление было страшно – думала, не смогу. Потом привыкла. Вот и приемлемая и зарплата, и работа. И в чистоте все время.

В Брестской области возродили конкурс доярок-4

Сергей Буткевич, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Этот человек стоит на конце технологической цепочки. И он превращает в конечный результат в виде товарного молока хорошего качества результат труда всех, кто стоит до него.

Раньше такие конкурсы были ежегодными. С внедрением новых технологий, соревнования обещают стать еще более интересными и главное полезными для самих участников.

# общество # Сельское хозяйство

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