В Брестской области возродили конкурс доярок
Новости Беларуси. Выше мастерство – еще больше молока. В Брестской области спустя десятки лет возродили конкурс операторов машинного доения. Именно этот регион сегодня является лидером по среднегодовым надоям. Поэтому за пальму первенства развернулась нешуточная борьба.
В областном этапе соревнований участвовали полсотни машинистов-передовиков из 16 хозяйств. Масштабная модернизация молочного комплекса сделала профессию доярки привлекательной и для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дарья Кулай, оператор машинного доения:
Первое впечатление было страшно – думала, не смогу. Потом привыкла. Вот и приемлемая и зарплата, и работа. И в чистоте все время.
Сергей Буткевич, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Этот человек стоит на конце технологической цепочки. И он превращает в конечный результат в виде товарного молока хорошего качества результат труда всех, кто стоит до него.
Раньше такие конкурсы были ежегодными. С внедрением новых технологий, соревнования обещают стать еще более интересными и главное полезными для самих участников.