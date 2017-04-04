«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству

Новости Беларуси. А маленькие могилевчане учатся традиционному белорусскому ткачеству. Воспитанники старших групп одного из детских садов с удовольствием посещают кружок под названием «Гобеленчик».

Здесь они своими руками создают яркие панно, книжные закладки и, даже, небольшие куклы. К увлечению малышей подключились и родители. Они сами сделали для кружка мини-станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кошиц:

Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз. И так каждый ряд.

Дарья Брилева:

Я люблю ходить сюда. Мне здесь интересно делать разные предметы.