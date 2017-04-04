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«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству

04 апреля 2017 07:28
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Новости Беларуси. А маленькие могилевчане учатся традиционному белорусскому ткачеству. Воспитанники старших групп одного из детских садов с удовольствием посещают кружок под названием «Гобеленчик».

Здесь они своими руками создают яркие панно, книжные закладки и, даже, небольшие куклы. К увлечению малышей подключились и родители. Они сами сделали для кружка мини-станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кошиц:
Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз. И так каждый ряд.

Дарья Брилева:
Я люблю ходить сюда. Мне здесь интересно делать разные предметы.

«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству-1

Виктория Хростовская, воспитатель детского сада № 116 Могилева:
Им на самом деле интересно. Занятие длится 20 минут, но многих даже не выгнать – давайте еще, давайте плести. Им интересно.

Сейчас в кружке готовятся к серьезной работе. К концу июня, когда Могилев будет отмечать свой юбилей, дети соткут большое панно под названием «4 сезона». На нем будут изображены герб и городские пейзажи.

# общество # Культурные традиции

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