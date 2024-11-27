Почему при выборе будущей профессии крайне важна практика? Психолог объяснила

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Встречаясь со студентами вузов в формате мероприятия «Открытый микрофон с Президентом» в МГЛУ, Александр Лукашенко поднял ряд важных аспектов для молодого поколения. И несмотря на то, что все они касались самых разных плоскостей нашей жизни, так или иначе лейтмотивом звучала тема самоопределения.

В связи с тем, что большая часть аудитории были студенты, тематика диалога с главой государства оказалась как нельзя кстати. Поскольку юность – это как раз тот возрастной период, когда молодому человеку необходимо решить множество важных жизнеопределяющих вопросов. Потому встречу в формате открытого микрофона по праву можно считать пространством для саморефлексии учащихся.

Например, один из самых часто встречающихся проблемных вопросов, с которым сталкивается молодой человек, – это выбор своей специальности. В данном случае основная проблематика заключается в том, что обычно выпускники школ выбирают профессию интуитивно, опираясь лишь на свои представления о практической стороне работы.

И потому нет ничего сверхстранного в том, что ожидания и реальность зачастую не совпадают. Ведь каждая специальность состоит из специфики, которая, чаще всего, раскрывается лишь в тот период, когда выпускник уже начинает работать. И если тот вариант, что нужно еще подучиться и «набить руку» – это терпимая трудность, то история о том, когда получивший образование человек вдруг понимает, что не мое, довольно трагична. Ведь по факту это означает, что человек либо продолжит заниматься не своим делом, либо решит, что прошедшие годы учебы были потеряны и нужно начинать все заново.