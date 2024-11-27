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«Единство поколений» – в Гродно у мемориала советским пограничникам установили цифровую табличку

27 ноября 2024 07:20
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О подвиге защитников Родины через экран смартфона. В Гродно у мемориала советским пограничникам появилась цифровая табличка с QR-кодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый желающий может узнать подробную информацию о памятном месте и людях, чьи имена увековечены в граните, просто наведя телефон на штрих-код.

«Единство поколений» – в Гродно у мемориала советским пограничникам установили цифровую табличку-2

Данные о мемориальном комплексе собрали представительницы гродненского отделения Белорусского союза женщин в рамках проекта «Единство поколений». Центральное место здесь занимает композиция «Граница в огне», где воины мужественно плечом к плечу встали на защиту Родины. Памятник был воздвигнут на собранные средства от пограничников Беларуси, России, Казахстана, Молдовы и Кыргызстана.

«Единство поколений» – в Гродно у мемориала советским пограничникам установили цифровую табличку-4

Илья Ванчук, учащийся средней школы № 42 Гродно:
Важно чтить наших прадедов, которые на войне отдавали свою жизнь, долг отдавали Родине.

«Единство поколений» – в Гродно у мемориала советским пограничникам установили цифровую табличку-6

Анна Огурцова, руководитель молодежного крыла Гродненской городской организации «Гродненчанка» Белорусского союза женщин:
Будет установлена еще табличка в деревне Грандичи, рядом с новым микрорайоном Грандичи, где есть братская могила, в которой захоронено достаточно большое количество солдат. Мало кто знает об этом памятники, хотелось бы, чтобы осветили. На улице Победы тоже есть братская могила, где мы установим табличку. Будем думать еще и искать те памятные места, о которых люди знают очень мало.

Мемориал советским пограничникам стал третьим памятным местом в Гродно и районе, где представительницы Белорусского союза женщин установили цифровые таблички. Проект «Единство поколений» планируют масштабировать на всю страну.

# ОО «Белорусский союз женщин» # Великая Отечественная война

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