ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?

Новости Беларуси. В 2022 году на территории Минской области произошло 16 ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 1 ребенок погиб и 15 получили травмы. Поэтому сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, напоминая о правилах безопасного поведения на дорогах и перевозки детей в автомобилях. Подробнее – Юлия Прима.

– Кто знает такой знак?

– Переходить нельзя.

– Правильно.

Как только сошел снег, в ходу стали велосипеды и самокаты. Поэтому сотрудники ГАИ решили напомнить об основных правилах безопасности. Сегодня правоохранители в гостях у молодечненских школьников.

Сергей Сеськов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Молодечненского РОВД:

Такие профилактические мероприятия проводятся с целью уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей. С этой же целью отдел нашего Молодечненского РОВД осуществляет регулярно посещение школ, где беседует не только с детьми. Беседуем с родителями по безопасности дорожного движения, а также мы посещаем отдел образования, где беседуем с водителями, которые осуществляют регулярные перевозки детей от дома до школы и обратно.