Прямой эфир

ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?

20 апреля 2022 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2022 году на территории Минской области произошло 16 ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 1 ребенок погиб и 15 получили травмы. Поэтому сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, напоминая о правилах безопасного поведения на дорогах и перевозки детей в автомобилях.  

Подробнее – Юлия Прима.  

ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?-1

– Кто знает такой знак?  
– Переходить нельзя.  
– Правильно.  

ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?-4

Как только сошел снег, в ходу стали велосипеды и самокаты. Поэтому сотрудники ГАИ решили напомнить об основных правилах безопасности. Сегодня правоохранители в гостях у молодечненских школьников.  

ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?-7

Сергей Сеськов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Молодечненского РОВД:  
Такие профилактические мероприятия проводятся с целью уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей. С этой же целью отдел нашего Молодечненского РОВД осуществляет регулярно посещение школ, где беседует не только с детьми. Беседуем с родителями по безопасности дорожного движения, а также мы посещаем отдел образования, где беседуем с водителями, которые осуществляют регулярные перевозки детей от дома до школы и обратно.  

ДТП с детьми в Минской области: как ГАИ проводит профилактику среди населения?-10

Все уроки проходят в игровой форме. Так легче усвоить материал. Вопрос-ответ. Вместе вспомнили знаки, правила грамотной езды на велосипеде и перехода дороги.  

Подробности в видеоматериале.  

# ГАИ # общество # Юлия Прима # Сергей Сеськов # Ирина Поцелуева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тактильные и экологичные. Минчанка вяжет милые японские игрушки для детей
20 апреля 2022 14:19

Тактильные и экологичные. Минчанка вяжет милые японские игрушки для детей

«Ножовку в руки, и пили». Ветеран о первом дне войны, ампутациях и жизни сейчас
20 апреля 2022 14:15

«Ножовку в руки, и пили». Ветеран о первом дне войны, ампутациях и жизни сейчас

Новицкий на мотоцикле. Космонавт рассказал о своих увлечениях в космосе и на Земле
20 апреля 2022 14:02

Новицкий на мотоцикле. Космонавт рассказал о своих увлечениях в космосе и на Земле