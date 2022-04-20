Тактильные и экологичные. Минчанка вяжет милые японские игрушки для детей

Новости Беларуси. С любовью в каждой петельке. Амигуруми, как рукавички, согревают с первого взгляда. Забавные, яркие, креативные. Теплая история начиналась для Ирины Санковской в декретном, когда нашла мастер-класс на просторах интернета, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Первый Мишка Тедди вышел комом. Но с 2017-го вошла во вкус японских игрушек и создала свой чудо-лэнд.

Ирина Санковская, ремесленник:

Изначально она от мультяшных героев: из аниме, мультик «Пикачу». Амигуруми – это маленькая игрушка, она не пропорциональная. Голова чуть больше, ручки маленькие, тельце чуть поменьше. В таком стиле можно вязать даже погремушечки.

Ирина работает в детском саду, а в свободное время ныряет в океан пряжи. Вяжет крючком в виде крестика, галочки из объемных и плотных нитей. Наполняет холлофайбером, вставляет каркас для динамики. Ушки, лапки – все прописано по схемам в конспекте. Но плюшки рождаются разные, со своим характером. Индивидуальность восхищает.

Ирина Санковская:

Раньше я вязала серию, меня интересовала «Свинка Пеппа», «Три кота» – мультики, Микки Маус. Сейчас детки стали интересоваться компьютерными играми – Minecraft, еще какие-то.

Тактильные, экологичные – находка для детей, подарок для взрослых, улыбка в интерьере. Хобби для минчанки в радость и в плюс. Есть спрос на ярмарках и заказы. Среди топовых амигурушек – куклы Ульяши и утенок Лалафанфан. Праздники задают настрой. Рождественские олени, сладкая парочка Микки Маусов на 14 февраля.

Ирина Санковская:

Эта куколка получается более миниатюрная, волосы сделаны из ниточек, а эта куколка больших размеров. Просят заказчики у меня трессы, чтобы ребенок мог расчесывать, делать прически. Я предлагаю варианты платьев, костюмчиков, а заказчики уже непосредственно выбирают цветовую гамму себе. Юбочку хотят фатиновую либо чтобы полностью платьишко было вязаное.

Экзотические игрушки – это не только приключения, но и хорошие развивашки. Моторика, цветовосприятие в помощь недоношенным малышам и логопедам.

Ирина Санковская:

Игрушка как бы в разрезе получается, на ладошку надевается язычок, всовывается в рот котику, например, и показывается острый язычок. То есть как ребенок должен поставить свой язычок за зубками, чтобы произнести определенный звук.

Пальчиковые игрушки – готовые персонажи для театра. Разыгрывать с ними сказки – одно удовольствие. Можно придумать и собственную историю.

Никита Санковский:

Она мне нравится, потому что она красивая. В магазин часто играем.

Ирина Санковская:

Говорит: «Боже, мой ребенок от вашей куклы вообще не отходит. Она ее и переодевает, раздевает, играет, с собой таскает даже в школу». Приятно получать такие отзывы. Хотелось бы, конечно, разработать какую-то линию игрушек.