«Полного понимания, к сожалению, нет». В Миноблисполкоме прошёл семинар по защите персональных данных

В онлайн-формате к общению присоединились все районы. Эксперты рассказали о правоотношениях, которые регулируются законом о защите персональных данных. Пять месяцев назад Указом главы государства был создан Национальный центр защиты персональных данных. Среди ключевых задач – организация защиты и образовательный процесс в этой сфере. Одним из направлений является проведение разъяснительной работы. Плановые проверки операторов начнутся на следующей неделе. По данным Национального центра персональных данных, не все организации справляются с этой задачей.

Сергей Задиран, заместитель директора Национального центра защиты персональных данных:

Пока мы вынуждены констатировать, что полной подготовки, полного понимания, к сожалению, нет. Зачастую у оператора складывается такая иллюзия, что все сделано. Где-то привлекают неких сторонних экспертов, назовем их так, которые гарантируют, что вся работа в соответствии с требованиями закона проведена должным образом. Но даже такой поверхностный, но профессиональный взгляд нашего центра говорит о том, что не все так просто, не все так гладко.