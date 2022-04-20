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«Полного понимания, к сожалению, нет». В Миноблисполкоме прошёл семинар по защите персональных данных

20 апреля 2022 14:44
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Новости Беларуси. В Миноблисполкоме прошел региональный семинар по защите персональных данных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Полного понимания, к сожалению, нет». В Миноблисполкоме прошёл семинар по защите персональных данных-1

В онлайн-формате к общению присоединились все районы. Эксперты рассказали о правоотношениях, которые регулируются законом о защите персональных данных. Пять месяцев назад Указом главы государства был создан Национальный центр защиты персональных данных. Среди ключевых задач – организация защиты и образовательный процесс в этой сфере. Одним из направлений является проведение разъяснительной работы. Плановые проверки операторов начнутся на следующей неделе. По данным Национального центра персональных данных, не все организации справляются с этой задачей.  

«Полного понимания, к сожалению, нет». В Миноблисполкоме прошёл семинар по защите персональных данных-4

Сергей Задиран, заместитель директора Национального центра защиты персональных данных:  
Пока мы вынуждены констатировать, что полной подготовки, полного понимания, к сожалению, нет. Зачастую у оператора складывается такая иллюзия, что все сделано. Где-то привлекают неких сторонних экспертов, назовем их так, которые гарантируют, что вся работа в соответствии с требованиями закона проведена должным образом. Но даже такой поверхностный, но профессиональный взгляд нашего центра говорит о том, что не все так просто, не все так гладко.  

«Полного понимания, к сожалению, нет». В Миноблисполкоме прошёл семинар по защите персональных данных-7

Центром был организован цикл региональных семинаров по вопросам защиты персональных данных. Участие в них приняло более 3 500 специалистов.  

# It-технологии # общество # Сергей Задиран # Фотофакт

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