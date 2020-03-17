Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент: Погранпереход «Новая Гута» – южные ворота страны. Обычно это место в белорусов ассоциируется с отпуском, морем и Одессой. Но сегодня здесь полное затишье. Последний рейсовый автобус пересек границу в понедельник. С тех пор на пункт пропуска приезжают в основном фуры – ограничения пока не коснулись грузоперевозчиков.

Когда сегодня переходили границу, какая разница? Пустота. Легкового транспорта нет. Движения нет. Грузовые как шли, так и идут. Грузоперевозки никто не отменял. Я считаю, если отменить еше грузовые перевозки – это будет коллапс, например, не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, в России.

Можно сказать, что даже лучше. При этом вирусе стало лучше, нет очередей на таможне.

Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.