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Час пик продлён. Как изменился график движения общественного транспорта в Минске

20 марта 2020 14:28
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Новости Беларуси. Вузы столицы скорректировали расписание, а транспортники, как и обещали, скорректировали график движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Чтобы развести потоки студентов и работающих минчан, утренний час пик в общественном транспорте столицы продлевается до 10 часов. Изменения затронут 278 маршрутов наземного транспорта и метро. В выходные расписание останется прежним.

Весь подвижной состав проходит регулярные обработки антисептиками.

Час пик продлён. Как изменился график движения общественного транспорта в Минске-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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