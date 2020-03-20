Час пик продлён. Как изменился график движения общественного транспорта в Минске

Новости Беларуси. Вузы столицы скорректировали расписание, а транспортники, как и обещали, скорректировали график движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Чтобы развести потоки студентов и работающих минчан, утренний час пик в общественном транспорте столицы продлевается до 10 часов. Изменения затронут 278 маршрутов наземного транспорта и метро. В выходные расписание останется прежним.

Весь подвижной состав проходит регулярные обработки антисептиками.