«Чайна-таун» по-белорусски: как китайцы в нашей стране работают, учатся и отдыхают

В Пекине сейчас за полночь. Все-таки пять часов разница во времени. Но по-нашему 14 мая Президент Лукашенко примет участие в международном форуме «Один пояс и один путь». Экономический пояс «Шелкового пути» предполагает создание торгового коридора для поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. Так что все участники этого колоссального проекта способны извлечь выгоду. Особенно те страны, которые, подобно Беларуси, оказались непосредственно на новом «Шелковом пути».

Беларусь рассчитывает на инвестиции из Поднебесной. В каком-то смысле это историческое название – «Поднебесная» – провоцирует к размышлениям о финансах из Китая: они не падают из «Поднебесной», как манна небесная. Пекин выделяет кредиты и прочие деньги для создания и развития собственных или совместных производств. Это тоже неплохо, особенно если предприятия не из вчерашнего дня, а для завтрашнего.

Президент Лукашенко не раз настаивал на этом. Так и происходит в основном. И в Беларусь прибывают не только политики, бизнесмены, но и строители из Китая. Торговцы, конечно, тоже. Их почти не видно. Кклассический «чайна-таун» (район компактного проживания китайцев), как в других странах мира, у нас еще не зародился. Но прибытие и присутствие немалого количества граждан Китая вносит, конечно же, свою лепту в повседневную жизнь. И некий атмосферный, экономический, гастрономический «чайна-таун» формируется в Беларуси. Ольга Петрашевская продолжит тему.

Цзинь Го, студент Белорусской государственной академии музыки:

Я решила здесь учиться музыке, потому что здесь много хороших педагогов. Белорусы – люди очень нежные, добрые. У нас дружба.

Такую мажорную гамму эмоций поначалу играть было очень непросто. Один только язык был как для нас иероглифы. Но семь лет в Беларуси все-таки стали в ее жизни гармоничным аккордом. Теперь здесь друзья, планы попасть в аспирантуру и новое прочтение символичного для музыканта имени – Цзинь.

За белорусским высшим образованием к нам каждый год приезжают тысячи студентов из Китая. И оценивают нашу страну гости из Поднебесной порой и в заоблачной тональности.

Цзинь Го, студент Белорусской государственной академии музыки:

В Китае сказала, что в Беларуси очень чистое небо.

В ее родной альма-матер на афишах – родные имена, и даже в общежитии – китайское предупреждение.

В этой комнате и репетиторов не нужно: вместе с китаянками живут две белоруски. А по соседству в холодильнике – наши и азиатские блюда. Причем готовить любимую с детства трапезу девушки уже наловчились из продуктов с минской «Комаровки».

Они уверены, что их любимый торт «Наполеон» – национальное белорусское блюдо – здесь впервые попробовали. И смотрят широко открытыми глазами: «И как мы живем без «тихого часа?»

Цзинь Го, студент Белорусской государственной академии музыки:

Мы после обеда чуть-чуть спим. Например, 30 минут или час. А белорусы не спят.

А вот кто уже давно забыл о дневном сне: знакомьтесь, Койчжу Сюй сотоварищи. Работают на строительстве китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». И для Сюя это уже третий объект в нашей стране. Еще одно доказательство, что «Made in China» – уже знак качества. Практически в каждой квартире сложно подсчитать, сколько того самого «Сделано в Китае». Жена на родине, конечно, скучает, зато систему получения зарплаты супруга наверняка оценили бы дамы и в Беларуси.

Койчжу Сюй, строитель:

Весь мой заработок перечисляется на китайскую карточку, и жена может обналичить хоть все деньги, не советуясь со мной. Я не обижаюсь.

Белорусский чайна-таун для него и друзей – в китайском ресторане, а еще – в специально возведенном строительном городке.

В каждой комнате живут два человека, и второй этаж кроватей – вроде полки для одежды и личных вещей.

И буквально в паре шагов – столовая. С такими напутствиями на красных растяжках аппетит не может не быть ударным.

Обед китайского строителя в Беларуси: капуста, тофу.

Обедающий, мягко говоря, удивлен: может, не принято вот так в наглую подсаживаться?

Зато в этой семье о китайской кухне знают ровно столько, сколько и о белорусской.

Ян Лю:

Традиция, что мужчина наливает чай? Нет, может и женщина. В Китае мужчина готовит лучше, чем женщина.

За 20 лет в семье белоруски Натальи и китайца с почти белорусским именем Ян родились трое детей, китайский ресторан и понимание, что два таких разных менталитета могут не просто ужиться, а счастливо жить вместе.

Ян Лю:

Приехал в Беларусь, увидел красивых и добрых девушек, сразу влюбился. Беларусь – вторая моя родина.

Недавно в Минск из Китая приехал и самый старший из рода Лю. Приехал не «к сыну», а «к сыну домой». Ведь, в отличие от многих, свой белорусский чайна-таун Ян уже однозначно нашел.