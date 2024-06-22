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Церемонии поминовения воинов прошли во всех православных храмах

22 июня 2024 10:44
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Молились 22 июня за воинов, которые ценой своей жизни приближали победу, во всех православных храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службу провели в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа особая церемония поминовения. За веру, за отечество и народ.

Церемонии поминовения воинов прошли во всех православных храмах-1

Протоиерей Петр Демьянчук, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Это великий подвиг – пролить кровь, отдать жизнь за ближних своих. Об этом говорил сам Господь. Поэтому в панихидах поминальной службы вспоминаются все погибшие воины, вообще все от века усопшие православные христиане: праотцы, отцы, браться, сестры – все, кто почил в православной вере.

Память о погибших на войне белорусах жива, пока люди приходят в храмы.

# Православные в Беларуси # общество

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